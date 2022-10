Gloria Camila Ortega manda un mensaje muy claro a sus padres biológicos

No están siendo momentos fáciles para Gloria Camila. La joven pensó que el participar en un reality de Telecinco sería la cura de todos sus males. Pero nada más lejos de la realidad.

La hija de Ortega Cano se encontró un panorama desolador tras pasar más de dos meses incomunicada. Y eso ha podido con ella. Tan mal lo está pasando la joven que ha decidido tomar una drástica decisión y ya de paso mandar un mensaje a sus padres biológicos.

Gloria Camila nunca lo pudo imaginar

Gloria Camila nunca imaginó que en cuestión de unos meses todo en su vida se fuera al traste. Ella estaba acostumbrada a que fuera su tía, Rocío Flores, la que ocupara las portadas de todos los medios de comunicación. Sin embargo, que su madrastra, Ana María Aldón, participara en Supervivientes, no fue buena idea.

Ella la apoyó, y celebró su segundo puesto como la que más. Sin embargo, a la hija de Ortega Cano empezó a no gustarle la popularidad que iba teniendo la mujer de su padre. Y menos, que hablara de las intimidades de su matrimonio delante de miles de telespectadores.

Poco a poco se fue rumoreando una crisis entre ambas que, con el tiempo, ha terminado confirmándose. Gloria Camila acabó su relación con Ana María en el momento en el que esta última confesó que había problemas con su padre.

Gloria no supo saber llevar la situación que tenía en casa. No soportaba la idea de que su padre no supiera defenderse en plató, ni que Ana María no dejara de quejarse en público. Por eso, creyó que lo mejor era incomunicarse durante más de dos meses en un reality de Telecinco.

Sin embargo, la joven jamás pensó que esta decisión se convertiría en su contra. Nada más salir de Pesadilla en el paraíso, donde por cierto no lo pasó nada bien, se dió de bruces con la realidad. Su padre había tomado la decisión de separarse de Ana María Aldón.

Sin embargo, no fue esto lo que más le chocó. A Gloria Camila le dejó en shock la famosa frase que José Ortega Cano vertió en El programa de Ana Rosa: “Mi semen es de fuerza, vamos a por la niña”.

Unas declaraciones que dejaron tan en shock a la joven que se vio en la obligación de tomar una drástica decisión. No pudiendo con la presión mediática a la que se veía expuesta, Gloria Camila ha decidido alejarse por completo de los medios de comunicación.

Ya no veremos a la joven colaborando en un plató de televisión. Ha decidido pedir la ayuda de profesionales y llevar esta situación familiar de la mejor manera.

El mensaje que Gloria Camila ha dado

A pesar de no querer saber nada de las cámaras ni de ningún plató de televisión, Gloria Camila no se ha deshecho de sus seguidores. A ellos, les ha expresado a través de las redes sociales que se siente mejor que nunca si está con su novio, David. Una fotografía de ambos con la palabra “Desconectando” ha dejado tranquilos a todos sus seguidores.

La joven tiene claro ahora que su prioridad es la tranquilidad y estar al lado de su pareja. Por eso, posteó un vídeo suyo tomando unos rallos del sol con un claro mensaje. Uno que incluso iba dirigido a sus padres biológicos.

“La resiliencia es aprender a derrumbarse sin rendirse, es aprender a explotar sin quemarse”, escribía. Unas palabras que definen perfectamente el momento por el que está atravesando la joven.