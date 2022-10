Gloria Camila y José Fernando ya saben quiénes son sus verdaderos padres

Gloria Camila y José Fernando saben perfectamente que fueron adoptados por Ortega Cano y Rocío Jurado y que sus orígenes son colombianos. Lo que desconocían hasta ahora es quiénes son sus padres biológicos. Pero esta información estaría muy cerca de que la descubrieran, según ha revelado Diego Arrabal.

Al parecer, la mujer que les dio la vida estaría buscando negociar una entrevista en los medios españoles y así relatar toda la verdad.

Gloria Camila y José Fernando descubren la noticia

Gloria Camila y José Fernando no están atravesando su mejor momento. Por un lado, José está ingresado en un centro desde hace tiempo para poner punto y final a sus problemas de salud. Por otro, Gloria ahora ha decidido dejar la televisión tras verse superada por las críticas y los conflictos familiares que ha conocido tras ser expulsada de Pesadilla en el Paraíso.

Y, por si fuera poco, han conocido una información que no les habrá resultado indiferente, pues tiene que ver con sus padres biológicos. El fotógrafo Diego Arrabal, a través de su canal en YouTube, ha revelado que, supuestamente, aquellos ahora están dispuestos a hablar.

| Gtres

Exactamente ha explicado lo siguiente: “Hace diez días recibo una comunicación desde Colombia. Se ponen en contacto conmigo, primero vía WhatsApp y después por otros medios. Me ofrecen una entrevista con la madre biológica de Gloria Camila”.

“A los dos días yo no hago caso porque no sé de dónde sale eso, cualquier persona puede hacerse pasar por alguien. Hacemos investigaciones paralelas sobre la exclusiva que me proponen y al mismo tiempo nos llega lo mismo por otro medio confirmado”.

Luego ha reconocido que le brindan hacerle un reportaje en vídeo a la persona que dio a luz a los vástagos mayores de Ortega Cano. Un reportaje donde “hablaría abiertamente de todo”.

Y esto es algo que no ha gustado nada al excolaborador de Telecinco. De ahí que ha manifestado: “Mendigar y negociar con una adopción siempre me ha parecido una asquerosidad. Y que salga ahora esa mujer a decir no sé qué, ¿a qué viene eso y por qué ahora?”.

“De verdad, que me parece repulsivo, asqueroso. Mira que ha habido momentos para hablar de eso, pero ¿por qué ahora? Nosotros no vamos a negociar. Pero está en el mercado, lo mismo que me ha llegado a mí, seguro que le va a llegar a otros medios”.

Gloria Camila y José Fernando, preocupados

Los hermanos de Rocío Carrasco posiblemente estén algo inquietos porque su madre biológica salga a la luz. Y es que no solo le pondrían cara si no que podrían confirmarse rumores 'turbios' sobre su adopción. Rumores que el propio Antonio David, en una discusión en televisión con Ortega, dejó caer.

El malagueño, tras ser acusado de no hacerse cargo de sus hijos, expuso: “Te pido que argumentes algo. Y, entonces, yo me callaré también la forma en la que tú y Rocío Jurado hicisteis para adoptar a los tuyos. Pero yo todo eso me lo guardo porque tengo dignidad”.

Dada la 'gravedad' del asunto, Gloria y José han visto que los medios han preguntado al torero sobre la posible entrevista de la citada mujer. Y este ha sido muy claro: “Me parece una cosa muy complicada. Dejemos pasar los días a ver de qué se trata el tema”.

Los internautas no han obviado la información dada por Arrabal y la polémica que se puede generar si el citado reportaje acaba viendo la luz. Es más, algunos de ellos han incidido en resaltar un dato que puede ayudar a esclarecer si esa posible madre es la verdadera o no. Lo han hecho con mensajes tales como “Lo que ha dicho Gloria en varios programas es que su madre biológica falleció”.

“Contó que había perdido dos veces a una madre, a la biológica y a 'La Jurado'”.