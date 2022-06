Gloria Camila se harta y cuenta la verdad sobre Rocío Jurado

Gloria Camila ya no se calla, y es que la joven se ha cansado de que todos aprovechen para atacarla y arremeter contra su familia siempre que les venga en gana.

Justo por eso, a la joven no le ha temblado el pulso a la hora de pronunciarse sobre las dos polémicas en las que se ha visto envuelta esta semana.

Por un lado, la entrevista de Ana María Aldón, en la que deja claro que no quiere saber nada más de ella y que no piensa tolerar más desplantes.

La mujer de Ortega Cano aseguraba implacable que no se siente unida a Gloria, ni como madre ni mucho menos como amiga. Unas palabras que han dolido mucho a la colaboradora de Ya son las ocho.

Sin embargo, la joven no ha querido entrar al trapo y se ha limitado a permanecer al margen de toda la polémica.

"Yo no sabía nada de la entrevista, lo vi el día uno de junio y la verdad que no leí la entrevista ni nada, pero vamos que voy a dejar claro que yo no he dicho nada que pueda ofender a nadie, nada negativo de Ana y estoy muy tranquila", se defendía al respecto.

Y añadía: "Yo el día uno estaba en otras cosas y cuando vi la revista me quedé en shock, pero la casualidad que la revista sale los miércoles".

"No he tenido interés en leerla, estoy muy tranquila", insistía. Además, dejaba claro que no tiene interés en meterse en el matrimonio de su padre.

"Todos hemos cambiado, tiramos por el camino que decidimos ir", apuntaba. "Yo sí que considero a Ana amiga, hemos compartido confidencias, hemos llorado, hemos reído".

"Todos evolucionamos y tomamos el camino que queremos elegir", sentenciaba lanzándole una pullita a Aldón. "¿Pero a mejor? No lo sé", respondía con sinceridad.

"Lo digo porque yo estoy aquí sentada y para Ana María ir a Supervivientes fue un antes y un después", explicaba.

Gloria Camila defiende su posición como hija de Rocío Jurado

Por otro lado, Gloria también ha tenido que hacer frente a las declaraciones de María Teresa Campos, que no se cortaba a la hora de hablar sobre su adopción o afirmar que Ortega Cano se le llegó a insinuar durante un evento familiar.

"Los niños los adoptó Ortega porque quiso. Un día en el coche recibí una llamada de teléfono y era Rocío Jurado".

"Y digo: ''Rocío, pero ¿qué haces?' y me dijo: '¡Ay Teresa, pues yo aquí poniendo lavadoras!' ¡Y el otro quiso haber adoptado más. Quería cuatro, cinco o seis", relataba la comunicadora.

Además, Campos también recuerda a la perfección el día en el que asistió a la comunión de Gloria Camila y José Fernando.

"Un día estaban celebrando la comunión del niño y la niña que habían adoptado. Tocaron una música y Ortega me sacó a bailar porque Rocío estaba atendiendo a la gente".

"Me puse a bailar y me dice Ortega: '¿Tú sabes una cosa? Que me estás poniendo, y a mí no me ponen más que las mujeres que son muy mujeres'", aseguraba dejando en muy mal lugar al torero.

Estos comentarios no le han hecho ninguna gracia a Gloria, que ha desmentido por completo que los hechos sucediesen así.

Gloria Camila cuenta los detalles de la adopción que quería Rocío Jurado

"La historia que cuenta María Teresa Campos es completamente errónea, no es así, es cierto que mi padre quería ser padre, no se pudo y fueron por la vía de la adopción", decía al respecto.

"Éramos seis hermanos y era mi madre la que quería adoptarnos a todos. Pero mi tía Gloria le dijo que como se iba a llevar a seis. Finalmente, nos llevaron a los dos por no separarnos al ser los más pequeños", apuntaba.

"Pero los dos quisieron ser padres y fueron muy felices. Le guste a quien le guste seguimos siendo hijos de Rocío Jurado y Ortega Cano", sentenciaba lanzando un dardo envenenado.

"Estoy harta de los comentarios de los haters de que yo no soy hija de Rocío Jurado. Y que lo haga una presentadora como ha sido María Teresa Campos en una entrevista es feo, porque lo usa de una forma discriminatoria para mí", se lamentaba la joven.