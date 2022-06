Gloria Camila se encuentra con Fidel Albiac y comprueba que todo ha terminado

Gloria Camila, famosa desde la cuna, tiene mucha experiencia dentro de la prensa del corazón, por eso ha cambiado de comportamiento. Cunado su hermana Rociíto estrenó Contar la verdad para seguir viva no quería saber nada del asunto, pero ahora piensa diferente. Telecinco emitirá una nueva serie titulada En el nombre de Rocío y quiere estar atenta porque saldrán a la luz datos sobre su madre.

Gloria Camila siempre ha desconfiado de Fidel Albiac, pero se ha dado cuenta de que él no está detrás de todos los problemas. Es Rociíto quien quiere contar por qué no tiene relación con José Ortega Cano y resolver las dudas que hay en el aire. Este atrevimiento acabará con todo: con la buena fama del torero y con los secretos del clan Mohedano.

Gloria se encontró con Fidel en abril de 2021, fue la última vez que le vio y la noticia tuvo mucha repercusión en Telecinco. Sucedió de forma casual: ella estaba con Ortega Cano en una terraza y el marido de Rociíto acudió a una farmacia cercana. Supuestamente no se vieron, pero hay muchos paparazzis que aseguran que estuvieron demasiado cerca.

Gloria ha comprobado que Fidel Albiac siempre estará al lado de Rocío, gesto que genera compasión y controversia a partes iguales. La colombiana piensa que el abogado no le da buenos consejos a su hermana, pero hay muchas personas que no están de acuerdo. Es una persona que siempre ha estado a su lado y que nunca le ha fallado, eso es lo que cuentan los amigos de Carrasco.

Fidel tuvo la oportunidad de ver a su cuñada, pero iba muy rápido y no reparó en su presencia. También estaba José Ortega Cano, así que el reencuentro hubiera hecho historia. Sin embargo, habrá que esperar un tiempo hasta que la familia llegue a un acuerdo y mantenga una charla sosegada.

Gloria Camila respira al conocer los nuevos planes

Gloria ha asumido que la paz ha terminado, Rociíto ha estado descansando después del primer documental, pero ha regresado con fuerza. En esta ocasión va a explicar por qué se alejó de los hermanos de Rocío Jurado e inevitablemente tendrá que hablar de Ortega Cano. La hija del torero está tranquila, pues las últimas informaciones son esperanzadoras.

Carmen Borrego, íntima amiga de Carrasco, ha confirmado que la nueva serie no será tan agresiva como todo el mundo piensa. “Yo siempre he dicho que Rocío no va a contar nada que afectara de manera fea a intimidad de su madre. Yo creo que nos vamos a enterar de cosas, pero de Ortega Cano no creo que sean cosas importantes”.

Fidel Albiac siempre ha estado apartado del conflicto, pero tiene una opinión muy clara sobre el viudo de Rocío Jurado. Sabe por qué dejó de tener contacto con Rociíto y el motivo dejará sin aliento al público porque es completamente inesperado. “Vamos a saber por qué esa relación no ha seguido porque evidentemente con Ortega tuvo relación después de la muerte”, añade Carmen Borrego.

Gloria Camila podría perderlo todo

Gloria ha sido testigo de muchos acontecimientos y sus vivencias tienen un precio muy alto dentro del mundo del corazón. El problema es que ella prefiere solucionar los problemas en privado, por eso no quiere hablar en público sobre determinados asuntos. Cuando se encontró con Fidel le quitó importancia porque era consciente de que la noticia daría mucho de qué hablar.

La hija de José Ortega Cano está a punto de perder su puesto en Telecinco, pues el programa para el que colabora podría cerrar. Los altos cargos de la cadena piensan que Ya son las 8 ha dejado de ser rentable, pero todavía no han tomado una decisión definitiva. Quizá el nuevo documental de Rociíto haga que el espacio cobre más protagonismo, pues Gloria Camila tendrá que dar muchas explicaciones.