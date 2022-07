Gloria Camila desvela cómo y con quién duerme después de ser amenazada

Gloria Camila ha estado un tiempo lejos de la televisión, pero considera que ha llegado de continuar su meteórica carrera. Ha firmado un suculento contrato que le convierte en colaboradora de Ya es verano, el nuevo espacio presentado por Frank Blanco. La colombiana ha respondido a las preguntas de sus compañeros porque asegura que no tiene nada que temer.

Gloria Camila sabe que Gema Aldón ha llegado demasiado lejos y no está dispuesta a seguir mirando para otro lado. La hija de Ana María le envió un mensaje en tono amenazante, pero la tertuliana no está preocupada. “Estoy bien, he intentado desconectar en la playa para ponerme negra porque me pongo morena en seguida”.

| Instagram

Gloria ha aclarado que no pudo ver la entrevista que Gema ha concedido en Viernes Deluxe porque estaba ocupada. “Estuve en el Circo del Sol porque tenía entradas desde hace tiempo, pero esto enterada de todo”, ha explicado en tono amable. Todo iba bien hasta que le han preguntado por la amenaza que recibió por parte de su hermanastra.

Gloria prefiere contar la verdad, así que no ha ocultado los insultos que le dedicó Gema porque sabe que no se ajustan a la realidad. “Sé que me llamó pedazo de cerca porque leí el mensaje”, declara intentando no perder la paciencia. Miguel Ángel Nicolás, colaborador de Ya es verano, ha hecho público el contenido completo de este texto tan polémico.

“La próxima vez que vuelvas a hablar mal de mi familia, me lo vas a tener que decir en la cara pedazo de cerda. Ya no te metes más con nadie de mi familia y mucho menos con mi madre, que lo único que he hecho ha sido ayudarte. La próxima vez que abras tu sucia boca para dejar mal a mi madre yo misma me voy a encargar de cerrártela”, escribió Gema.

Gloria Camila desvela sus verdaderos sentimientos

Gloria comparte casa y cama con su novio David García, quien se ha convertido en uno de los grandes apoyos durante los últimos meses. Viven en Madrid, en un piso que la colaboradora ha alquilado por un precio que no es apto para todos los bolsillos. La hija de Ortega Cano ha desvelado cómo se siente y cómo duerme para que el público conozca la historia completa.

| Telecinco

“Vengo tranquila porque, como dijo Gema, la mejor almohada es tener la conciencia tranquila”. Estas palabras dejan en evidencia a la hija de Ana María Aldón, quien presume de no haber hecho nada malo. Los colaboradores de Ya es verano se han posicionado a favor de la colombiana y algunos consideran que ha sido amenazada.

Amor Romeria, una de las polemistas del programa, piensa que Gema ha estado en Viernes Deluxe porque quiere ganar dinero en televisión. “Yo creo que quiere participar en concursos que hay en esta cadena”. La peor parte ha llegado cuando se ha atrevido a decir lo que piensa sobre polémico mensaje.

“Para mí es una amenaza porque le está diciendo que le va a cerrar la boca”, declara Amor Romeira. Cabe destacar que la canaria es amiga de la tía de Rocío Flores, de ahí la contundencia de su análisis.

Gloria Camila demuestra que ha estado a la altura

Gloria puede presumir de haber gestionado la situación con una gran inteligencia, pues no se molestó en responder a su hermanastra. “Lo importante es cómo ella lo recibe, porque Gloria le bloquea y le podría haber contestado”, opina Beatriz Cortázar. La periodista cree que Gema Aldón no ha sido tan sincera como prometió en la entrevista de Viernes Deluxe.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Corazón

“Todos pensábamos que iba a contar lo más grande, pero al final habló de gestos y miradas, poco más”, comenta la periodista. El presentador Frank Blanco ha recordado que la hija de la diseñadora no ha cometido ningún delito al mostrar el mensaje que envió. “No es ilegal cuando lo enseña o lo publica una de las partes”.