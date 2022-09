Gloria Camila se entera del doloroso secreto que su madre se llevó a la tumba

Gloria Camila está preocupada por la crisis sentimental de su padre y porque su familia está en el disparadero por la docuserie de su hermana. Una producción esta que está permitiendo conocer a fondo la vida de su madre. Y, al mismo tiempo, está propiciando que otras personas fuera del programa hablen de aspectos desconocidos de 'La Jurado'.

Así, se ha desvelado que tuvo un amor desconocido y también que ocultó un secreto. Secreto que ahora ha sido dado a conocer por una periodista, Rosa Villacastín.

Gloria Camila ve salir a la luz lo que no esperaba

La hija de Ortega Cano ha visto que Rocío Carrasco ha hablado en su serie del amor que existió entre su madre y su padre. En concreto, ha contado que 'La más grande' y Pedro se separaron aún estando enamorados. Incluso ha dejado de manifiesto que si el divorcio se produjo fue porque él estaba cansado de que Los Mohedano se entrometieran en todo.

Sin embargo, estas declaraciones han sido rebatidas ahora por Villacastín en el programa Ya es verano. Lo ha hecho diciendo: “'La más grande' iba cada 15 de agosto a cantar a Marbella al Hotel Don Pepe. Yo estuve allí cuando ella se había separado de Carrasco y también estuve en su casa en El Rocío”.

“Vuelvo a encontrármela después y le pregunté: «¿Sigues pensando que has hecho bien al separarte?». Te va a doler Rociíto, pero es la verdad. Me dijo: «Llevamos años sin tocarnos»”.

“De esta manera yo creo que explicó muy bien cuál era la situación”.

Ahí no ha quedado todo. Gloria y su familia han visto a la periodista desvelar este secreto de la cantante y también sacar a la luz más datos de la vida sentimental de la fallecida.

Tanto es así que ha manifestado: “Pedro y ella se querían muchísimo, tanto que Rocío se llevó a su casa a su suegro. Y se respetaban muchísimo, pero eso no significa que estuvieran enamorados como su hija dice”.

En este punto, ha arremetido contra la esposa de Fidel Albiac. Lo ha hecho diciendo: “Yo entiendo que ella quiera cambiar la historia, pero es que la historia no la cambia ella. La historia la cambian los hechos”.

Gloria Camila escucha un testimonio muy duro

La hermana de José Fernando ha visto además que Villacastín ha procedido además a poner en cuestión otros testimonios que aparecen en la docuserie. De esta manera, por ejemplo, ha cuestionado a Antonio, el tío paterno de Rocío Carrasco. Y es que ha afirmado: “Él era el que menos relación tenía con Pedro”.

Pero ha ido más allá sobre el citado matrimonio: “Es que no quiero hablar más de otras razones, pero las sabemos muchos periodistas. Seguramente el daño que le he podido hacer a Rociíto es tremendo, pero es que 'La Jurado' se separa porque no tenía relación con su marido. Se querían, vivían en la misma casa, pero ella era una mujer de rompe y rasga y quería vivir”.

Rosa incluso ha sacado la cara por la que fue la segunda mujer del boxeador, Raquel Mosquera. En contra de lo que ha dicho la hermana de Gloria Camila, “ella tuvo una estupenda relación con Pedro. Se pasaba mimándole todo el día y con ella era un hombre absolutamente feliz”.

Y aquí ha llegado un nuevo zasca para la heredera universal de la chipionera. Ha añadido: “La que creo que no tenía mucha relación con su padre era Rocío”.

