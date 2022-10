Gloria Camila confirma lo de su nuevo hermanito y llora al ver que tendrá problemas

Gloria Camila Ortega no ha podido evitar derrumbarse al darse cuenta de todos los problemas a los que tendrá que hacer frente a partir de ahora. Y es que, después de la última intervención de Ortega Cano, a la influencer no le ha quedado otra opción que confirmar lo de su nueva hermana.

Este lunes 10 de octubre, el diestro acudió al plató de El programa de AR con la única intención de dar la cara y de responder públicamente a todas las acusaciones que Rociíto ha vertido sobre él en los últimos meses.

Pero, sin duda, lo que más llamó la atención de la última entrevista del padre de Gloria Camila Ortega fue el inesperado mensaje que le mando a su todavía mujer, Ana María Aldón. Le aseguraba ir a por la niña, cuando todavía su semen es fuerte.

Ahora, y tras su expulsión de Pesadilla en el Paraíso, Gloria Camila Ortega ha tenido que hacer frente a todas y cada una de las polémicas que se han generado en su ausencia.

Gloria Camila Ortega se derrumba en directo

Este miércoles 12 de octubre, Gloria Camila Ortega se ha convertido en la última expulsada de Pesadilla en el Paraíso. Después de someterse junto a Omar Sánchez a la decisión de la audiencia, la colaboradora de televisión ha tenido que abandonar el reality para siempre.

Pero, antes de su salida del paraíso, la dirección del programa ha decidido ponerle unas imágenes de todo lo que ha sucedido en su ausencia. Y, como era de esperar, Ortega Cano ha sido el gran protagonista.

Estos meses no han sido nada fáciles para el torero que, en más de una ocasión, ha perdido los papeles frente a los medios de comunicación de nuestro país.

Tras ver las imágenes, Gloria Camila Ortega ha conseguido mantener la compostura, pero cuando Lara Álvarez le ha pedido que hable de las declaraciones de su padre, no ha podido evitar llorar.

"Evidentemente, me duele verle así, pero le amo muchísimo. Es un tío que se viste por los pies, le amo", ha dicho la granjera, después de asegurar que "sabía que algo estaba pasando fuera".

"Es verdad que mis compañeros saben que yo llevo dos semanas fatal. Psicológicamente, estaba muy baja de ánimo y pedí por favor que nadie me salvase. Que si me tenía que ir yo, me iba porque tenía muchas cosas fuera y no podía aportar más en la granja…".

En este momento, Gloria Camila Ortega ha aprovechado para cargar una vez más contra su compañero Israel. Y es que, según ella, el vidente no le ha puesto las cosas fáciles dentro del reality.

"Cuando Israel me tocó cosas de fuera y me dio el ataque de ansiedad, espero que ahora entienda el motivo… Entré para desviarme un poco de la realidad que vivía y bueno, llegados a este punto, quería salir y quería que se quedase Omar".

"He intentado buscar las ganas, pero teniendo esto fuera me tengo que ir fuera. Aunque no sé si es mejor dentro o fuera. Mi padre es el mejor, yo tengo mucha papitis y me voy bien y con ganas de llegar y ver todo".

Finalmente, y cuando Lara le ha preguntado sobre las ganas que tiene su padre de ampliar la familia, a Gloria Camila no le ha quedado otra opción que guardar silencio y sonreír frente a las cámaras del programa.

Gloria Camila Ortega responde a su enemigo público

Por otra parte, Gloria Camila Ortega también ha querido responder a su expareja, Kiko Jiménez. Y es que, desde que comenzó esta aventura, el colaborador de televisión ha hablado alguna que otra vez de la relación que mantuvieron hace cuatro años.

Pero, sin duda, las críticas hacia la influencer se intensificaron cuando ella decidió contar que, durante su noviazgo, se sometió a un aborto al darse cuenta de que estaba embarazada.

Tras conocer su expulsión, Gloria Camila Ortega también ha querido mandarle unas palabras al que fue su compañero de vida.

"Yo hablo desde el respeto y no tengo que pedir perdón ni permiso. Él sí nos necesita todavía y sigue hablando de nosotros. Es una garrapata, un parásito", ha asegurado la hija de Ortega Cano.

Además, también ha querido aclarar una vez más qué es lo que dijo en aquella famosa llamada que le hizo a su expareja. Gloria Camila Ortega asegura que fue "por un rollo con Gustavo González" y que aprovechó la ocasión para decirle que no le guardaba rencor.

"Le dije que allá cada uno con su conciencia. Yo he vuelto a creer en el amor y ya está. Me alegro por ti que llevas cuatro años hablando de eso", ha sentenciado la televisiva.