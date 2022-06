Gloria Camila confirma el fallecimiento y manda un desgarrador mensaje

Gloria Camila Ortega no pasa por su mejor momento. Envuelta en numerosas polémicas, parece que a la joven le ha tocado también despedirse de un ser querido.

La hija de Ortega Cano compartía una tierna imagen en la que aparecía abrazada a una señora mayor con la que parecía tener una gran relación.

Y su fallecimiento no ha podido dejarla más triste, queriendo dedicarle unas emotivas palabras. "D.E.P. Una estrellita bonita más en el cielo. Te queremos", escribía emocionada.

| Instagram (@gloriacamilaortega)

Últimamente, parece que Gloria no gana para disgustos, y lo cierto es que tiene numerosos frentes abiertos,

Para empezar, la mujer de su padre, Ana María Aldón, parece haberle declarado la guerra. La diseñadora ya no se corta a la hora de atacar a la familia de su marido, y deja claro que no piensa aguantar más desplantes de su parte.

Así, queda claro que la relación entre ambas no pasa por su mejor momento y la tensión es casi insoportable.

| España Diario

Justo por eso, Gloria optaba por no avivar más el fuego y mantenerse en un segundo plano, sobre todo por el bien de su padre.

"Yo duermo muy tranquila, tengo la conciencia muy tranquila, no he ofendido a nadie, que cada uno haga y diga lo que quiera", aseguraba.

"Me da pena la situación, mi padre no está en ningún programa, nunca habla. Es su mujer, la hija de su mujer y su hija, él está en medio, yo me voy a callar, él es el que me duele a mí".

Y, por otro lado, está el eterno conflicto con su hermana, Rociíto, que sigue dispuesta a desenmascarar a su familia mediática.

Gloria Camila, en el foco mediático por culpa de su familia

Hace años que Rocío perdía el contacto con sus hermanos, Gloria Camila y José Fernando, y la joven siempre le ha echado en cara a su hermana que no estuviese cuando más la necesitaba.

"En ese momento yo también había perdido a mi madre y me voy con mi padre que también estaba muerto de dolor. Sí que estuvo con nosotros ese tiempo y es años después cuando decide alejarse", explicaba Gloria acerca de los motivos del distanciamiento.

"José y yo también hemos tenido una infancia complicada, cuando vengo a España tengo 3 años y mi hermano 6 años. Venimos porque nos dejan en un orfanato, no tenemos familia".

| GTRES

"Cuando fallece mi madre es la segunda vez que nos quedamos sin madre, nosotros también tenemos nuestro dolor, el dolor lo tenemos todos y lo pasamos mal todos", relataba la colaboradora de Ya son las ocho.

"Hay una versión que no me han contado, parece ser que incluso colaboradores de esta cadena saben más que yo. Desconozco lo que vaya a contar o decir ella", comentaba Gloria sobre la segunda parte de la docuserie.

Carrasco ya advertía a su hermana que se iba a quedar de piedra y descubrir muchas cosas de las que hasta el momento no era consciente.

| Mediaset

Verdades que incluso podrían hacerla cambiar de opinión y abrirle los ojos respecto al entorno que la rodea.

De lo que no cabe duda, es de que la joven piensa seguir dando la cara por su padre, pase lo que pase.

"Mi padre no es tacaño ni agarrado, cuando ha tenido que dar lo ha dado todo, es generoso, humilde, sencillo, saben lo que es trabajar y el sufrimiento. Sabe lo que es exponer su vida y llevarte un dinero que luego tú lo gastas con quién quieres".

