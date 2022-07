Gloria Camila se va de casa después de la deslealtad que tanto preocupa a su padre

Gloria Camila se ha convertido en el objetivo más rentable de la prensa del corazón porque su vida está plagada de tramas sin resolver. Supuestamente, tiene mala relación con Ana María Aldón, quien acaba de cometer una deslealtad en su puesto de trabajo. La andaluza colabora en Viva la vida, pero se ha ausentado del programa para sentarse en un plató de la competencia.

Gloria Camila ha descubierto que la mujer de Ortega Cano ha concedido una entrevista en Déjate Querer, espacio conducido por Toñi Moreno. “He llegado hasta aquí por aguantar demasiado y no voy a volver a pasar por lo que he pasado”, explica en el avance. La periodista ha asegurado que su invitada ha sido más sincera que nunca y que ha respondido a todas las preguntas.

Gloria sabe que esta intervención le terminará salpicando, así que ha decidido marcharse de casa para asistir a un evento importante. Se ha ido de España junto a su novio David porque ambos tiene una cita especial: participar en una boda familiar. Jugarán un papel importante dentro del evento y quizá la colaboradora logre despejarse de sus problemas.

Gloria ha tenido un percance antes de tomar el avión: el vuelo que estaba esperando se ha retrasado cuatro horas. Sus vacaciones no empiezan bien, pero merece la pena hacer un esfuerzo porque sabe que en Telecinco la cosa está más caliente que nunca. Ana María no se ha portado bien con Viva la vida y los tertulianos de Emma García están en pie de guerra.

La mujer de Ortega Cano mantenía una relación estupenda con sus compañeros, pero de un momento a otro ha decidido darles de lado. No responde a las llamadas de sus responsables porque quiere estar lejos del conflicto, pero ha cometido un grave error. En lugar de hablar con Emma lo ha hecho con Toñi Moreno, gesto que muchos consideran una deslealtad imperdonable.

Gloria Camila escucha la otra versión

Gloria conoce mejor que nadie cómo funciona el mundo del corazón y sabe que la decisión de su madrastra ha generado un gran malestar. Emma García estaba preocupada por Aldón porque sus colaboradores aseguraban que sufría una situación desesperada. Sin embargo, la única verdad es que Ana María estaba negociando con otro programa a espaldas de todos.

La hija de Rocío Jurado asegura que ha intentado solucionar sus conflictos con la diseñadora, de hecho le llamó por teléfono. Lo que sucede es que este intento no sirvió de nada y ya no sabe cómo comportarse, por eso se ha ido de casa. Quiere despejarse al lado de su novio, quien no se ha separado de ella durante todo lo que está sucediendo.

La hermana de José Fernando está haciendo un gran esfuerzo porque sabe que su padre es el gran damnificado de la guerra. El torero quiere apartarse del mundo del corazón porque no se siente bien tratado, sobre todo, desde que Rociíto se incorporó a la ecuación. La tertuliana ha dejado de hablar de él porque se ha dado cuenta de que la situación no ha hecho más que empeorar.

Gloria Camila está muy bien acompañada

Gloria sabe que lo más inteligente es desaparecer una buena temporada y no tiene ningún problema de apartarse del foco. Lo hará junto a su novio David, un hombre que le ha demostrado que puede confiar en él siempre que lo necesite. Es una de las pocas personas que no le ha fallado nunca, algo a lo que no suele estar demasiado acostumbrada.

“Gracias Ana María por ser tan sincera y contarnos como te sientes de verdad”, le ha dicho Toñi Moreno a la mujer de Ortega Cano. Emma García tiene motivos para estar dolida, pues ella siempre ha apoyado a la diseñadora y se merecía la exclusiva. Todo hace pensar que la próxima emisión de Viva la vida estará cargada de polémicas y de reproches.