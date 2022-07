Giovanna González, la mujer que le ha quitado a María Patiño lo que más quiere

Giovanna González, reportera del programa Socialité, ha tomado las riendas del espacio tras un hecho que no ha dejado indiferente a nadie. María Patiño ha desaparecido sin dar explicaciones y su compañera le ha quitado lo que más quiere: el puesto de presentadora. Lo cierto es que ha salido airosa de la situación, no es la primera vez que sus directores le dan la oportunidad.

Giovanna González es una de las jóvenes promesas de Telecinco, conecta muy bien con los espectadores y el público está encantado con ella. Las redes sociales se han llenado de comentarios aplaudiendo su profesionalidad, nadie ha notado la ausencia de María. La nueva presentadora se ha estrenado en el puesto dando una exclusiva que cambiará la historia del corazón.

Giovanna ha hablado con el paparazzi Antonio Montero, quien asegura que Raquel Mosquera es “una pesetera”. Supuestamente no es tan buena como quiere dar a entender y le pidió dinero por un gesto completamente insignificante. La periodista le ha pedido a un reportero que haga guardia en casa de la viuda de Pedro Carrasco para intentar saber su versión.

Giovanna ha conseguido algo que parecía imposible: lograr que la audiencia de Socialité no eche de menos a su presentadora oficial. María Patiño tiene un carácter muy marcado y los espectadores están muy satisfechos con sus labores profesionales. Sin embargo, su compañera ha estado a la altura y ha tomado las riendas del programa con una gran maestría.

María no ha dado explicaciones en las redes sociales y nadie puede confirmar cuál es el verdadero motivo de su sonada ausencia. La gallega estuvo en Viernes Deluxe entrevistando a Rocío Carrasco y desde entonces no se ha vuelto a saber nada de ella. Ningún medio ha logrado ponerse en contacto con su entorno, aunque la situación no es grave ni alarmante.

Giovanna ha sorprendido a los espectadores de Socialité tomando las riendas del programa sin comentar nada sobre la presentadora oficial. Las redes sociales han empezado a especular y hay una teoría muy interesante encima de la mesa. La reportera, sin quererlo, ha destapado un gran revuelo: María Patiño quizá esté enferma e indispuesta.

González no ha dado datos, pero el público sabe lo que está sucediendo en Mediaset: se ha desatado un brote de coronavirus. Ion Aramendi y Jorge Javier Vázquez son dos de los afectados, pero hay casi una docena de empleados que están aislados. Solamente es una teoría, pero existe la posibilidad de que Patiño también se haya visto afectada por la pandemia.

La joven comunicadora debutó como presentadora hace casi un año, concretamente en julio de 2021. María tampoco pudo cumplir con el compromiso que tiene con Socialité y su reportera estrella tomó las riendas de la situación. Varios medios se hicieron eco de esta noticia, pues el programa registró unos datos de audiencia estupendos.

Giovanna ha demostrado estar a la altura de lar circunstancias y ha transmitido una información muy interesante. Según sus datos, Ana María Aldón ha hablado con Ortega Cano para dejarle claro que no puede seguir así, tiene que cambiar. Ha mandado a un reportero al domicilio de la diseñadora para intentar actualizar la noticia.

María Patiño ha perdido una de las cosas que más esfuerzo le ha costado ganar: su propio programa. Todo hace pensar que es una situación temporal, pues la gallega está muy asentada en Telecinco. Ha demostrado que es la mejor para entretener a la audiencia y también da noticias muy importantes para el mundo del corazón.