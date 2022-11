Gerard Piqué habla del embarazo de su novia tras anunciar la jubilación

Gerard Piqué se ha convertido en noticia en las últimas horas por un motivo profesional. Ha anunciado que se retira del fútbol definitivamente y que mañana sábado jugará su último partido con el Barcelona. Pero, por si fuera poco, se ha desvelado también que ya está hablando de ser padre con su actual pareja, Clara Chía.

Al parecer, el catalán y su chica estarían pensando en tener un bebé el próximo año.

Gerard Piqué, ¿otra vez papá?

El defensa culé sorprendió a todo el mundo el pasado mes de junio al confirmar junto a Shakira que rompían su relación. Así, tras dos hijos en común y más de una década unidos, tomaban rumbos separados. Una decisión hasta la que él habría llegado al volver a encontrar el amor.

Mucho se especuló con las supuestas infidelidades del futbolista y también con su nueva pareja, Clara Chía. Pareja con la que apareció públicamente el pasado mes de agosto. Ya no escondían su amor y desde entonces se han obtenido distintas imágenes de los dos juntos, acaramelados y besándose.

Ella, de 23 años, parece haber conquistado por completo a Gerard. Tanto es así que se ha desvelado que él quiere tener un bebé con ella.

| España Diario

El fotógrafo de la prensa del corazón Jordi Martín es quien ha dado esta información al programa Socialité. Lo ha hecho diciendo: “Piqué ha comunicado a su entorno que le gustaría ser padre con su chica. Me encaja que con Clara en 2023 pueda haber una sorpresa”.

“Está muy enamorado de Chía y le ha dicho a su familia y a sus amigos que quiere una estabilidad con ella. Es más, que sí que se ve teniendo un futuro con ella. Está más enamorado y feliz que nunca”.

A esto ha añadido: “Hasta tal punto llega a estar enamorado que se ha despreocupado de Cosmos, la empresa organizadora de la Copa Davis. No fue a las finales porque decidió irse a París con su novia”.

Gerard ha tenido que escuchar, además, al fotógrafo exponer que precisamente el que esté dejando en segundo plano sus negocios le está pasando factura. Y es que ha confesado que su empresa de videojuegos es un polvorín y parece ser que podría cerrarla.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Corazón

Gerard Piqué da un paso decisivo

El ex de Shakira afronta una nueva etapa vital que le tiene muy ilusionado y en la que se le presentan nuevos retos e ilusiones. Por este motivo, ha anunciado en las últimas horas que deja de ser jugador de fútbol profesional. Se retira y su último partido lo jugará mañana sábado frente al Almería.

| La noticia digital

Esta noticia ha sorprendido a todo el mundo y la ha comunicado a través de sus redes sociales mediante un emotivo vídeo. En este, donde se entremezclan imágenes de su infancia y de su trayectoria profesional, dice: “Hace semanas, meses, que la gente habla de mí y hasta ahora no he dicho nada”.

“Pero ahora quiero ser yo quien os hable de mí. Desde muy pequeño no quería ser futbolista, quería ser jugador del Barça (…) Y ahora que todos mis sueños se han cumplido, he decidido que es el momento de cerrar este círculo. Siempre dije que después del Barça no habría otro equipo y así será”.

Eso sí, aunque se despide, ha dejado algo muy claro a los seguidores del Barcelona: “Tarde o temprano, volveré. Nos veremos en el Camp Nou”.