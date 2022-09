Gerard Piqué pide ayuda urgente para frenar lo que están haciendo con sus hijos

Gerard Piqué conoce muy bien cómo funciona la prensa, por eso ha tomado medidas en cuanto se ha dado cuenta del verdadero problema.

Desde que anunció su separación le han relacionado con varias mujeres, pero ahí no está el peligro. Lo realmente complicado es que estos rumores afectan a los pequeños de la casa y eso es justo lo que quiere frenar.

Gerard Piqué ha anunciado que se ha visto obligado a pedir ayuda porque sus hijos no tienen nada que ver en lo que está sucediendo. Ciertos periodistas les están utilizando para dar informaciones que no se corresponden con la realidad y han traspasado los límites. Quiere proteger el anonimato de su familia, pues los niños no forman parte ni del mundo del deporte ni del espectáculo.

Gerard ha sido señalado, pues un reportero aseguró que sus agentes de seguridad eran demasiado estrictos con los intrusos. Muchos fotógrafos le están persiguiendo para conseguir la imagen perfecta y él no quiere que este negocio afecte a sus niños. Ha dejado claro que tomará acciones legales contra todo el que se salte la ley, no consentirá más atrevimientos.

“Estos reportajes e imágenes ocasionan no solo un daño a su honor y un perjuicio a su imagen, sino un grave atentado contra los derechos de sus hijos. Cuya seguridad y protección representan para él su mayor preocupación”, escriben sus representantes legales. El comunicado ha sido enviado en el momento oportuno, pues parece que su relación con Clara Chía avanza a pasos agigantados.

Gerard Piqué está desesperado y no sabe qué hacer

Gerard, tal y como explica en el texto, ha dado este paso “con el único fin de proteger a sus hijos, a su familia y a su entorno más cercano”. No ha entrado ni a confirmar ni a desmentir lo que sucede con Clara, pero sí ha dejado claro que no permitirá más desplantes. Admite que a ellos le hagan fotografías, aunque no consentirá que hagan lo mismo con sus niños.

“Nuestro cliente se ha visto en la obligación de solicitar medidas cautelares de alejamiento y emprender acciones legales”, explican sus abogados. Irán en contra “quienes alteren su vida familiar y vulneren los derechos de sus hijos”. Porque “el único objetivo de Gerard Piqué es garantizar su bienestar y restablecer sus derechos de intimidad, seguridad y tranquilidad”.

El futbolista nunca ha tenido buena relación con los medios, pues siempre han pillado sus salidas nocturnas y supuestos romances. Es un gran amante de la noche y sabe disfrutar del ocio de Barcelona, una ciudad demasiado pequeña para esconder un secreto. El paparazzi Jordi Martín asegura que conoce todo lo que ha hecho cuando Shakira estaba en casa cuidando de la familia.