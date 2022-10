Gema López y el vídeo privado que le ha obligado a irse de casa más alterada que nunca

En los últimos días, no se ha parado de comentar el violento asalto que sufrió el diseñador Francis Montesinos el pasado 2 de octubre en su vivienda en Llíria (Valencia). Como era de esperar, este tema ha sido la comidilla de todos los programas de televisión, entre ellos, Sálvame, que no se ha quedado atrás.

No es para menos porque, según informó El programa de Ana Rosa, dos encapuchados irrumpieron repentinamente en el hogar del diseñador, quien justamente se encontraba con otro hombre en ese preciso momento. Asimismo, tal y como desveló el diario Las Provincias, los asaltantes amenazaron a las víctimas y las inmovilizaron.

El brutal asalto en cuestión estaría motivado por una extorsión que habría estado sufriendo el diseñador durante años por unos vídeos privados en los que, supuestamente, aparecerían menores.

De esta manera, todos los colaboradores de Sálvame, entre ellos, Gema López, una de las tantas veteranas del formato, no dudaron en debatir ayer, 10 de octubre, este asunto tan peliagudo. No obstante, al empezar a tratar este tema, la misma periodista acabó abandonando el plató del espacio porque perdió los papeles con una compañera suya.

| Telecinco

Gema López explota en directo contra Laura Fa

Gema López está más que acostumbrada a lidiar con la polémica. No solo por el hecho de colaborar en uno de los espacios más controvertidos de la pequeña pantalla, sino también respecto a protagonizar alguna que otra discusión con sus compañeros de programa.

Justamente, en el día de ayer, Gema López se enzarzaba en una discusión con Laura Fa, una de las colaboradoras del espacio vespertino. Todo empezaba cuando Sálvame emitía un vídeo en el que se mostraba la entrevista que ha concedido el diseñador en El programa de Ana Rosa tras el violento asalto que sufrió.

"La persona que me ha extorsionado con un vídeo me dijo que tenía 18 años. He puesto todo a disposición de la Guardia Civil", se podía escuchar en dicha grabación. Nada más terminar el vídeo, Belén Esteban advertía que se trataba de un "tema delicado" porque se desconocía si el individuo era menor o no.

No obstante, cuando la madre de Andreíta intentó hablar, Laura Fa hizo un gesto en el que señalaba que quería dar su opinión, algo que provocó el enfado de la primera. "Yo paso", comentaba la exmujer de Jesulín de Ubrique al respecto. "Hasta que no pase lo que tenga que pasar es muy complicado hablar de este tema", proseguía insistiendo en que no se sabía la edad verdadera del supuesto asaltante del modisto.

Eso sí, la precaución de Belén Esteban respecto a este asunto peliagudo se vio opacada cuando la catalana expresó sin pelos en la lengua lo que verdaderamente pensaba sobre este tema. "No sé si este señor debería estar con un chaval de 17 o 18 años en la situación que explica. Que una relación sea legal y consentida, no significa que la naturaleza de esa relación y en lo que está basada esa relación no sea cuestionable", argumentaba la tertuliana de forma contundente.

"En todo caso, desde su situación privilegiada, con un chaval inmigrante… Depende de la situación en la que estuviera le pone en una situación de privilegio totalmente cuestionable", añadía la de Badalona.

Unas palabras que rápidamente provocaron la molestia de Gema López. "El problema de esto es que con el argumento que has dado ya has prejuzgado y has señalado a una víctima", le replicaba la periodista a su compañera. "Ese ha sido tu problema, creo que nos falta información para señalar quién es la víctima", insistía.

| Telecinco

Gema López a Laura Fa: "es imposible trabajar hoy"

Sin embargo, lo que de verdad acabó por causar que Gema López perdiese definitivamente los papeles fue cuando Laura Fa interrumpía su discurso. "Oye Laura, de verdad. Yo llevo callada toda la tarde, os quejáis cada vez que se corta y luego llegáis y hacéis lo mismo…", le reprochaba.

Mientras tanto, la de Paracuellos comentaba por lo bajo lo siguiente: "has hecho una cagada Laura...". "Tú, de momento, has colocado al chaval como víctima", insistía Gema López. "¡Voy a terminar!", volvía a quejarse de que existía la posibilidad de que el chico en cuestión no era la víctima de esta historia.

"Es que hay esa posibilidad", reiteraba la catalana. "Oye mira, Laura, paso. ¡Sigue, sigue! Es imposible trabajar hoy. Sigue tocando los huevos, es imposible de verdad", estallaba mientras se levantaba de su sillón y se marchaba del plató.

