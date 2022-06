Gema López señala a la suegra para explicar por qué la relación ha tocado fondo

Gema López lleva mucho tiempo trabajando en la prensa del corazón y es una de las caras más respetadas del panorama nacional. Tiene formación suficiente para hablar sobre ciertos temas, por eso ha opinado sobre la relación de Anabel Pantoja y Yulen Pereira. La periodista es íntima amiga de la sevillana, pero se ha sentido en la obligación profesional de contar todo lo que sabe.

Gema López piensa que el noviazgo no funcionará y ha señalado a Arelys, madre de Yulen, para argumentar su planteamiento. Considera que se están aprovechando de la sobrina de Isabel Pantoja para llegar a la final de Supervivientes 2022. El problema es que cuando termine el conflicto todo va a ser muy diferente y la influencer se va a llevar un gran desengaño.

| Instagram

La periodisma ha recordado que Arelys no ha hablado bien de Anabel, de hecho reconoció en Sábado Deluxe que no quería que estuviera con su hijo. Ahora se ha dado cuenta de que Anabel puede llevarle a la final, por eso ha dado el visto bueno a la relación. No contaba con que su estrategia fuera tan evidente y los tertulianos de Sálvame se han alzado contra ella.

La colaboradora está convencida de que Arelys será un gran obstáculo e insinúa que manipulará a Yulen cuando llegue el momento. Se ha referido al chico como “espaditas” y su discurso hace pensar que está muy preocupada por la prima de Kiko Rivera. Sabe que es enamoradiza y está convencida de que sus sentimientos son reales, por eso le da tanta pena.

Gema López no olvida que Arelys ha paseado por una infinidad de platós negando la historia de amor entre su hijo y la influencer. Ahora ha cambiado de opinión porque Yulen Pereira se acerca a la final y cada vez tiene más posibilidades de ganar el concurso. Pero el público se ha dado cuenta y no consentirá que el deportista le robe a Anabel su tan merecido premio.

Gema López asume su preocupación

Gema López adora a la sevillana y está haciendo lo posible para que la audiencia le entregue el premio final de Supervivientes 2022. Es posible que se alce con la victoria, pues ha demostrado ser una concursante bastante completa. Ha participado en las pruebas, genera contenido y encima se ha enamorado, aunque esto último no es lo más importante que ha hecho.

| gtres

Cree que el juego de Yulen sí se ha basado en conquistar a Anabel, de hecho si ella no estuviera no habría tenido presencia. Arelys ha defendido justo lo contrario y ha intentado que Anabel Pantoja no entrase en su familia. Sin embargo, ha comprendido su poder mediático y ha cambiado de opinión en el último momento.

Gema reconoce que está preocupada, pues siente un gran aprecio por la sobrina de Isabel Pantoja y sabe que se va a disgustar. Anabel conoce bien cómo funciona el mundo del espectáculo y será la primera en darse cuenta de la verdad. Su relación con el esgrimista no tardará en tocar fondo, de hecho no atraviesa un buen momento.

Gema López quiere ser prudente e ir más despacio

Gema ha reconocido lo que piensa sobre Yulen Pereira, pero entiende que el joven no quiera llamar “novia” a Anabel Pantoja. Todavía es demasiado pronto y es normal que no tenga claro sus sentimientos, lo que sí es extraño es el comportamiento de Arelys. La madre del concursante reconoció que la prima de Kiko Rivera no le caía bien y ahora habla maravillas de ella.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Telecinco

Gema hará lo imposible por salvar a su amiga, sabe que ha sufrido y cree que se merece triunfar en la aventura que está viviendo. No habrá nadie que le quite el premio final y muchos colaboradores de Telecinco se esforzarán para que reciba el esperado premio. Son 200.000 euros que le vendrán bien para empezar una nueva vida, quizá regrese a su Sevilla natal.