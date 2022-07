Gema López rechaza al hombre más deseado de Telecinco al conocer sus intenciones

Gema López se encuentra absolutamente centrada en su trabajo en Sálvame. Y allí es donde ha tenido que darle 'calabazas' al hombre más perseguido en este momento en Telecinco. Nos estamos refiriendo a Kike Calleja, que en poco más de una semana se casa con Raquel Abad.

El reportero ha invitado a la colaboradora a su enlace, pero ella le ha dejado claro que no acudirá a esta cita tan importante.

Gema López rechaza asistir a la boda

La colaboradora de Sálvame está muy feliz porque su compañero y amigo Kike va a contraer matrimonio con su pareja. Y eso que en las últimas semanas hubo rumores de que dicha boda podría tener algún que otro contratiempo que llevaría a cancelarla.

Afortunadamente el enlace se va a producir y López ha sido invitada por los novios para que los acompañe en este día tan especial. Sin embargo, ahora hemos sabido por boca de Calleja que aquella ha sido una de las pocas compañeras que no asistirá.

Lo ha hecho diciendo: “Que yo recuerde ahora, creo que de la única que me ha dicho que no viene es Gema. Es verdad que lo he sentido mucho y me da mucha pena. Sí, porque tenía una ilusión y era juntar a todos los compañeros que trabajamos en ¿Dónde estás corazón? después de tantos años”.

Gema López no es la única que ha dicho 'no' a Kike Calleja

La periodista del corazón ha rechazado la invitación del reportero de Sálvame, pero no ha sido la única. Así, él ha reconocido que “Chelo García Cortés no puede venir”. Y es que recientemente sufrió un accidente en el brazo que la tiene recuperándose.

Acto seguido, ha confirmado que otra compañera del programa que tampoco acudirá a su boda es Laura Fa. Eso sí, en este caso al igual que en el de Gema, no ha explicado el porqué ha decidido declinar la invitación.

De igual modo, Calleja ha reconocido que, “aunque tengo casi a todos los compañeros confirmados”, hay alguno que aún no le ha dado una respuesta. Y eso que queda poco más de una semana para el enlace. Directamente ha señalado a Antonio Montero, que estaba en plató.

Ante este comentario, el colaborador le ha dicho: “Voy a estar en tu boda, pero es verdad que voy a tener que viajar para aquí”. A esto ha añadido: “De momento ya le he hecho mi regalo y voy a ir. Lo que pasa es que me doy miedo a mí mismo en una fiesta”.

Unas palabras antes las que Patiño ha manifestado entre risas: “No te preocupes, que yo estaré a tu lado. Ya sabes que yo soy muy sensata”.

Asimismo, el novio ha contado que “Belén Esteban es la única con la que ya me queda hablar, pero es que sabemos el problema que tiene. Le hacía muchísima ilusión venir y a mí me encantaría que estuviera. Ojalá se anime y venga porque creo que le va a venir bien”.

A pesar de las bajas de Gema y de las otras dos compañeras citadas, Kike está muy ilusionado y feliz por su inminente boda. Para esta, que se celebrará en la finca El Jaral de la Mira, ha comenzado la cuenta atrás. De ahí que estos días él y su chica han celebrado su despedida de forma conjunta con sus amigos.

Lo han hecho con una gran fiesta a la que han acudido rostros conocidos como Terelu, Alejandra Rubio, Marta López y Liz Emiliano, entre otros.