Gema López preocupa al insinuar que el accidente se ha producido por las adicciones

Gema López es una de las periodistas más intrépidas y rigurosas de los que trabajan actualmente en Telecinco. Reportera incansable, Gema empezó como muchos de sus compañeros, a pie de calle, micro en mano persiguiendo famosos para lograr la mejor declaración.

Ya en sus inicios, tras un breve paso por informativos generalistas, Gema se especializó en prensa del corazón. Su rostro se hizo popular como colaboradora en los programas de Nieves Herrero, Terelu Campos o Ana Rosa Quintana.

Se hizo famosa con ¿Dónde estás corazón? y ha consolidado su reputación con Sábado Deluxe y Sálvame, dos de los programas estrella de Telecinco. Acostumbra tener muy buenas fuentes y dar información contrastada. Pese a algún patinazo sonado, como la noticia de que Isabel Pantoja había desheredado a sus hijos, Gema es bastante fiable.

Ahora que está de actualidad un personaje tan famosos como ortega Cano, las revelaciones de Gema López sobre uno de los episodios más polémicos de su vida, cobra especial importancia.

Gema López da las claves del accidente de Ortega Cano

Gema López, como muchos de los reporteros del corazón, valen más por lo que callan que por lo que cuentan. Tienen acceso a muchas fuentes y conocen los detalles más significativos de las historias que se cuentan en televisión.

Ahora ha sido Rociito la que ha vuelto a poner el foco en el accidente de coche que tuvo Ortega Cano y que supuso la muerte de Carlos Parra. Día 28 de mayo de 2011, el torero conducía su vehículo hacia las 22:30 de la noche, regresando a Yerbabuena.

Invadió el carril contrario y embistió el vehículo en el que circulaba Carlos Parra, que perdió la vida en el accidente. Ortega también resultó herido de gravedad y estuvo un mes en la UCI. Fue dado de alta y entonces se supo que conducía a más velocidad de la permitida y con una tasa de alcohol en sangre que triplicaba lo permitido.

Tras un largo juicio, finalmente es condenado a dos años y seis meses por un delito de homicidio imprudente y conducción temeraria.

Gema maneja mucha información al respecto. Ahora cobra especial importancia un video en el que detalla exactamente qué hizo Ortega Cano aquella tarde.

"Decide darle la tarde libre a su chófer y colocarse al volante de su Mercedes para desplazarse a Yerbabuena, pero antes decide entrar en una hostelería donde toma una copa de champán".

Según Gema y otros profesionales, alrededor de las siete de la tarde regresa a Yerbabuena, "donde le espera Gloria Camila y le pide que le lleve a pasar el fin de semana a casa de unos amigos". Después de dejarla en un pueblo cercano, "Ortega se acerca a un bar muy animado de Villaverde y durante esta tarde estuvo alternando con un grupo de amigos".

Horas después, se produce el fatal accidente que tuvo como consecuencia una víctima mortal.

Gema López conoce los rumores sobre Ortega Cano

Gema López destapó hace ya tiempo que en Houston, la relación entre Ortega Cano y Rocío Jurado no era lo que parecía. Estando muy enferma en Houston, la cantante pedía la mano a su marido y este se la negaba: "Me dijiste que no estaba con ella, que estaba en la habitación de al lado".

Rociíto relata que Ortega Cano desaparecía durante mucho tiempo y insinúa claramente que tenía un problema "que todos conocíamos", en referencia al consumo excesivo de alcohol.

Este hecho lo detalla la hija de 'la más grande' sin pelos en la lengua. Son muchos los periodistas, entre ellos, Gema López, que lo refrendan, de acuerdo a la información que maneja.

Sea consecuencia de una adicción o no, lo irrefutable es que en el accidente de tráfico que casi le cuesta la vida al torero, Ortega había bebido más de lo permitido.