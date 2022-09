Gema López preocupa al dejar la casa vacía para empezar de cero lejos de España

Gema López es colaboradora de Sálvame y combina a la perfección los ingredientes necesarios para estar allí. Por un lado es de las periodistas con solera. Empezó en los 90 del siglo pasado en la profesión, por lo que lleva muchos años indagando en la vida de los famosos.

Gema forma parte de este grupo de colaboradores que tienen en sus conocimientos, fuentes y contexto sus bazas principales. Además, Gema, tal como ha hecho también María Patiño, ha ido pillando el tono del programa. Sus intervenciones son ahora más vehementes y duras, con el convencimiento de quien tiene la verdad y de acuerdo a lo que pide la dirección.

Así las cosas, Gema ha formado parte del elenco de Sálvame durante todo el verano. La colaboradora ha sido de las que se ha quedado en Madrid durante los meses más calurosos del año. Ha participado en Sálvame varios días por semana y ha puesto todo su empeño en traer las mejores informaciones.

Tras el esfuerzo, llega la recompensa y Gema se ha ausentado estos días del programa. Está disfrutando de sus vacaciones y lo ha hecho muy lejos de casa.

Gema López se va de vacaciones a su estilo

Gema López ha decidido hacer las maletas e irse muy lejos. Quizá tiene miedo, si se queda cerca, de que la capten las cámaras de su programa y la saquen de forma inapropiada alguna tarde.

Así pues, ha viajado hasta la India. A la periodista le encanta viajar y este era uno de los destinos que tenía pendientes. Gema ha decidido compartir en sus redes sociales muchos de los paisajes que se va encontrando durante estos días.

Ha empezado su viaje en Delhi, donde la hemos podido ver paseando por las calles o contemplando los maravillosos contrastes que ofrece este país. Gema se muestra como una turista cualquiera: ropa cómoda, tirando a sport y con aires boho.

| Instagram

Además, por lo que se muestra, ha optado por un viaje bastante austero, sin lujos y para impregnarse de la realidad del país. Después de Delhi, Gema optaba por seguir el consejo de los auténticos viajeros. Dicen que no has estado realmente en la India si no has cogido alguno de sus trenes.

Esto es lo que ha hecho ella, subiéndose a un tren litera para viajar hasta Agra. Gema ha querido vivir así la experiencia de la masificación y las pocas comodidades de las que gozan estos vagones. "A mi manera", ha definido su forma de viajar.

Gema López ha querido contemplar una de las joyas de la India. De hecho, es el destino ineludible si se viaja hasta allí. Así pues, no ha ocultado su alegría al llegar al Taj Mahal. Se trata de un impresionante edificio, uno de los emblemas de la lista de monumentos del Patrimonio Mundial de la Unesco

Las polémicas que le esperan a Gema a su vuelta

Gema ha encontrado el secreto de la permanencia en Sálvame. Con ella no se meten demasiado, pues su vida es poco escandalosa. Desde que se divorció de su marido en 2018, Gema ha dado muy poco que hablar. Algún posado en bikini, excelente relación con su ex y una hija de 14 años por la que se desvive.

La relación con su exmarido, Antonio Pardo, es tan buena, que él entra y sale de su casa con asiduidad, todo por el bien de su hija. Gema no tiene pareja conocida y siempre ha sido muy reservada con su vida privada.

Cuando vuelva a Sálvame, sabe que tendrá que seguir 'dando caña' para estar ahí, ahora que los pesos pesados ya han vuelto. Gema no ha tenido reparos en enfrentarse a Miguel Frigenti o a Rafa Mora, dando su sincera opinión, le pese a quien le pese. Quizá venga algo más relajada de la India, pero la tranquilidad, sin duda, le durará poco.