Gema López se da cuenta de que ya no hay amor porque él no puede ni ver a su madre

Gema López ha hecho historia en la prensa del corazón porque empezó trabajando de reportera y ha acabado en los platós de Telecinco. Ha sido presentadora porque tiene una gran conexión con los espectadores, pero ahí no queda todo. Ha dirigido grandes programas, de hecho durante un tiempo fue jefa de Carlota Corredera, antigua líder de Sálvame.

Gema López tiene autoridad suficiente para reprimir ciertos comportamientos de sus compañeros, sabe que hay líneas que no deben cruzarse. Considera que Miguel Frigenti ha llegado demasiado lejos, pues ha utilizado a la madre de Anabel Pantoja para intentar hacer daño. El periodista está cansado de que se metan con su familia y ha usado a Mercedes Bernal para defenderse.

Gema le ha advertido de algo: ha tomado un camino equivocado porque hace unos meses era íntimo amigo de la sobrina de Isabel Pantoja. El periodista siente que los colaboradores de Sálvame no le consideran uno más, por eso está a la defensiva. López le ha recordado que el problema es suyo y de nadie más, por eso no está bien que involucre a personas anónimas.

Gema ha descubierto que entre Miguel y Anabel ha cambiado algo: ya no hay amor ni respeto, pero por parte de él. Cabe la posibilidad de que tenga envidia de su compañera, por eso las redes han ardido y le han exigido que se disculpe. Frigenti insiste en que no ha hecho nada malo, piensa que simplemente está dando respuesta a los ataques que está recibiendo.

López está sorprendida porque su compañero se ha enfrentado a ella y ha mencionado a su madre, una persona completamente desconocida. “Porque tu madre no haya entrado a defenderte o porque tengas muchos años de carrera no eres mejor periodista ni mejor profesional que yo”. El joven considera que la madrileña se cree superior y no consciente que se tome ciertas licencias.

Gema López ha recibido un mensaje desconcertante

Gema López se ha convertido en un referente para las nuevas generaciones porque nadie ha sido capaz de pillarla en ningún renuncio. Es una gran profesional, una maestra para aquellos periodistas que sueñan con brillar en la prensa del corazón. Ha tocado todos los puntos del sector, por eso puede dar lecciones, a pesar de que ciertos famosos no reconozcan su valía.

López ha recibido un ataque de Miguel Frigenti que le ha hecho darse cuenta de algo importante: ni le quiere ni le ha querido nunca. El periodista tampoco siente algo especial por Anabel, lo único que quiere es que tanto él como su familia quede bien delante del público. El problema es que le ha plantado cara a uno de los rostros más poderosos de Sálvame.

“Hay madres de primera y de segunda: hay que llevarle el bolso a la de Anabel para que entre, pero si la mía entra no”. El joven no consiente que se metan con los suyos y se siente igual de profesional que el resto. “Debes tener un complejo de inferioridad bastante grande porque yo no he hablado de la carrera”, le ha matizado López.

Gema López está atravesando un momento especial

Gema López llegó a Telecinco siendo un rostro bastante polémico porque veía de la competencia y muchos le acusaron de ser una interesada. Pero el tiempo ha demostrado que lo único que ha hecho es esforzarse para seguir mejorando en su profesión. Ha llegado a sustituir a Jorge Javier Vázquez, así que es evidente que tiene mucho talento.

López siempre se ha caracterizado por ser muy justa, no se compromete con nadie porque para ella lo único que importa es la realidad. Ha sido bastante dura con Anabel, pero no consiente que le acusen de atrevimientos que no ha cometido. Fuera de plató son amigas, aunque dentro no se deja llevar por sus sentimientos para ser más objetiva.