Gema López cuenta la verdad sobre el auténtico padre del hijo de Ana María Aldón

Gema López es una de las periodistas del corazón con mayor renombre de nuestro país. Lleva décadas dedicada a la crónica social y, desde luego, sabe todos los secretos y entresijos de los famosos de nuestro país. La periodista ha pasado por las principales cadenas y siempre ha sorprendido a todos con sus exclusivas.

Gema lleva siguiendo muy de cerca todo lo relacionado con el entorno de Ortega Cano. Desde principios de verano, el matrimonio de José Ortega Cano y Ana María Aldón está en boca de todos por los imparables rumores de crisis. Y la periodista no ha dudado en aclarar que es cuestión de tiempo que terminen divorciados.

| Trendings

Gema López sabe toda la verdad sobre el matrimonio Ortega-Aldón

Gema se ha mostrado muy crítica con la postura que ha tomado Ana María Aldón con respecto a su matrimonio. La periodista asegura que se encuentran en una situación "muerta" y que no se atreve a dar el paso. Gema, con la contundencia que la caracteriza, le preguntaba a la diseñadora: "¿Tú por qué te tienes que esperar a que él te lo pida?”.

De esta forma, la periodista dejaba entrever que Aldón jamás será capaz de dar el paso. Además, López continuaba: "Quien está ahí ahogada, quien está ahí que no encuentra su sitio, quien está ahí quejándose es Ana María. Mientras Ana María no dé el paso, Ortega Cano, que jamás ha sido valiente, no lo va a dar“, sentenciaba la colaboradora de Sálvame.

Ana María Aldón comentó en el plató de Ya es verano que, con el nuevo curso escolar, todos volverían a vivir bajo el mismo techo. En ese momento, muchos de los colaboradores no pudieron comprender cómo Aldón estaba dispuesta a eso.

Los rumores de separación llevan gestándose desde principios de verano. Durante los últimos meses, apenas se ha visto a la pareja juntos. Y las incendiarias declaraciones de la diseñadora en los platós de televisión solo han ayudado a avivar aún más la tensión.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Telecinco

Además, las últimas apariciones públicas de José Ortega Cano solo han confirmado aún más los rumores. El diestro se encuentra en una situación límite, donde ya no soporta más la prensión mediática. Hace tan solo unas semanas, Ortega afirmaba no poder más.

"Pido a España que sean justos conmigo. Estoy harto de que me traten de esta manera. No tengo fuerzas. Van a acabar conmigo de una vez, pero espero que no lo consigan". "Le queda poco a Telecinco para acabar con mi vida. No tengo fuerzas. Estoy abatido", sentenciaba José Ortega Cano.

| Telecinco

Gema López abrió la caja de pandora hace años

Hace ya varios años, Gema López ya se encargó de destapar la auténtica cara de Ortega Cano, cuando el diestro aún era pareja de Rocío Jurado y la acompañó en sus últimos años.

Las redes sociales han rescatado unas declaraciones sobre Gema López, donde habla de cómo era esa relación que tenía Ortega con Rocío. Además, la periodista relataba cómo fue la misma Rosa Benito quien le pasaba todas estas informaciones.

Asimismo, las redes también han vuelto a sacar a la luz uno de los temas más polémicos que siempre han rodeado al matrimonio: la paternidad del hijo de Ana María y Ortega.

En una intervención de 2012 en Sálvame Deluxe, la periodista sentenciaba: “Hay miembros de la familia que le han preguntado si está seguro de que el niño es realmente suyo. Van al Ramón y Cajal y consultan en qué momento se podrían hacer las pruebas de ADN”.