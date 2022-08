Gema López confiesa que ha vendido la casa porque no quiere saber más de la familia

Gema López siempre se ha caracterizado por manejar la mejor información del corazón, por eso todas sus noticias tienen tanta repercusión. El paso del tiempo ha consolidado su reinado mediático y se ha convertido en un referente para las nuevas generaciones. Hace unos años desveló cómo era la verdadera relación que José Ortega Cano tenía con el clan Mohedano.

Gema López tiene argumentos suficientes para pensar que el torero está ocultando algo y terminará encontrando la forma de demostrarlo. Ortega Cano era propietario de una finca llamada Yerbabuena, era su refugio y pasaba mucho tiempo dentro de esta vivienda. De un momento a otro decidió ponerla a la venta y la colaboradora sabe por qué: no quería compartirla.

Gema asegura que el viudo de Rocío Jurado se quería quitar de encima a Gloria Mohedano, por eso se deshizo de su domicilio andaluz. Después de la muerte de la cantante no quiso saber más de su familia política, había algo que no le terminaba de convencer. Rociíto tiene una opinión parecida, por eso es tan extraño que no haya llegado a un acuerdo con el maestro.

Gema consigue datos muy buenos sobre Ortega Cano, de hecho fue una de las primeras en informar sobre su suceso más turbio. El padre de Gloria Camila tuvo un accidente de coche que terminó con la vida de un conductor y López se enteró de todo. Siguiendo su información, el diestro estaba distraído porque tenía demasiada afición por el ocio nocturno.

“¿Por qué quiere vender Ortega Cano Yerbabuena? Porque es una manera de quitarse, y eso lo dice él, a los Mohedano de encima”, informó. La colaboradora ha sido muy cauta porque no quiere tener problemas, pero sus fuentes son fiables y conoce todos los secretos del torero.

Gema López está al lado del bando más débil

Gema entiende perfectamente que Rociíto no quiera saber nada de los Mohedano, pues Ortega Cano quiso hacer lo mismo en su momento. La hija de la Más Grande les ha pedido a sus tíos Amador y Gloria que le dejen tranquila, pretende estar lejos de ellos. No perdona lo que han hecho, creen que han sido injustos y piensa que son malas personas.

“Si tan mala soy, si tan mala sobrina soy, si tan mala prima soy, si me he portado mal, ¿por qué no me dejan?”. Carrasco se ha desvinculado a tiempo de los hermanos de su madre, pero el marido de Ana María Aldón no pudo hacer lo mismo. Gloria Mohedano trabajaba en Yerbabuena, se vestía de Rocío Jurado para atraer a los fans de la cantante y sacar dinero.

López siempre ha sabido lo que hacía Gloria, de hecho fue una de las primeras en denunciar la situación cuando llegó a Sálvame. Su primera intervención estuvo marcada por la polémica porque le plantó cara a Rosa Benito, quien negaba el mal comportamiento de su cuñada. La periodista siempre ha estado muy bien informada, por eso sabe que Rociíto no miente.

Gema López quiere protegerse antes de que sea tarde

Gema lleva mucho tiempo trabajando en los medios de comunicación y sus éxitos le respaldan, así que puede estar tranquila. Sabe que la mejor forma de protegerse es yendo con la verdad por delante, por eso no tiene miedo a la hora de informar. Ha transmitido noticias duras, pero cuenta con un respaldo que nunca le falla: su envidiable credibilidad.

La hija de la Más Grande le ha dado la razón, el nuevo documental que está protagonizando demuestra que los Mohedano tiene muchos secretos. “Lo que pasa que se creían que no iba a hablar nunca y ahora si tienen algún problema lo resolvemos”. Rociíto está dispuesta a llegar hasta el final y su información coincide con los datos de López, así que ha recorrido gran parte del camino.