Gema López confiesa sus sentimientos al salir las tórridas imágenes del noviazgo

Gema López lleva mucho tiempo trabajando en televisión y conoce mejor que nadie cómo funciona el medio, por eso sabe de lo que habla. Después de salir las comprometidas imágenes que demuestran el nuevo noviazgo de Anabel Pantoja se ha pronunciado. La periodista cree que hay cosas que no son normales y ha empezado a temer por el bienestar de su amiga.

Gema López siempre ha pensado que Anabel tenía muchas posibilidades de ganar Supervivientes 2022, pero todo ha cambiado de repente. La sevillana ha empezado una relación sentimental con Yulen Pereira y hay un tórrido vídeo que prueba que son más que amigos. El deportista toca cariñosamente a la sobrina de Isabel Pantoja mientras ella se deja querer.

| Telecinco

Gema cree que no hay pasión en esas imágenes y sospecha que Yulen puede estar motivado por intereses mediáticos. Cuando los cámaras de Supervivientes pillaron a la pareja estos no sabían que estaban siendo espiados, por eso deberían haber sido más pasionales. La colaboradora tampoco entiende por qué Anabel Pantoja no quiere besar a su nuevo novio delante del público.

Gema mantiene una estrecha relación con la prima de Kiko Rivera, por eso está teniendo tanto cuidado al analizar su concurso. Quiere que gane, pero no ha podido evitar confesar lo que siente: piensa que su historia de amor no va a ningún sitio. En un primer momento apostó por Yulen Pereira, pero ahora ve situaciones que no sabe cómo encajar.

Muchos tertulianos de Sálvame están de acuerdo con López, por ejemplo María Patiño. El portal Mira lo que hizo asegura que la gallega no confía en la nueva relación amorosa de Anabel Pantoja. Cabe la posibilidad de que todo sea un juego de Yulen para llegar a la final de Supervivientes, pero todo son teorías.

Gema López tiene un comportamiento excelente

Gema quiere que Anabel Pantoja gane Supervivientes, no solamente porque son amigas, también piensa que ha hecho un concurso completo. Cree que debería alejarse de Yulen para evitar tener problemas en la recta final, aunque entiende que los sentimientos mandan. Está convencida de que su compañera sí siente amor por el deportista, aunque no sabe si es recíproco.

| gtres

López en un primer momento apostó por Yulen, dio la cara por él y justificó su comportamiento, era una de las pocas en hacerlo. “Se siente segundo plato porque no entiende que una mujer separada no pueda besarle”, declaró intentando defenderle. Sin embargo, ahora piensa que el romance está estancado y sabe que no va a traer consecuencias buenas para nadie.

La periodista ha cambiado mucho desde que empezó a trabajar en Sálvame, pues antes tenía un registro mucho más formal. Se ha dado cuenta de que tenía que adaptarse a las circunstancias y ahora participa en todos los juegos, pero sin perder su esencia. Es un referente profesional para las nuevas generaciones y ha sabido ganarse el respeto del público.

Gema López guarda grandes secretos

Gema es uno de los rostros más emblemáticos de la crónica social y su vida es un contenido atractivo para el gran público. Ella respeta el trabajo de los reporteros, pero no quiere que su intimidad se convierta en contenido. Es amable con todos los fotógrafos que se le acercan, aunque no consiente que ninguno ponga en peligro su privacidad.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Telecinco

López estaba casada con un productor de teatro llamado Antonio Pardo y se separó de él en la más estricta discreción. Tienen una hija juntos llamada Nadia, pero nunca habla de ella para intentar protegerla de sus detractores. La periodista lleva mucho tiempo trabajando y se ha enemistado con personajes muy influyentes, pero nunca le ha tenido miedo a nada.