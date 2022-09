Gema López asume que él quiere volver a casa porque se ha quedado con ganas de más

Gema López ya sabe que el 'dueño del cortijo' de Sálvame está a punto de volver después de unas largas vacaciones, cuanto menos accidentadas. El caso es que Jorge Javier lleva un largo tiempo desconectando fuera de Telecinco, pero todo lo bueno llega a su fin.

El catalán es consciente de que, en apenas unos días, tendrá que ponerse al frente una temporada más del programa de La Fábrica de la Tele.

Durante sus vacaciones de verano, Jorge Javier ha contado con todo lujo de detalles cómo han transcurrido las mismas.

Lo cierto es que a pesar de que en las últimas semanas se le ha visto feliz disfrutando de un safari en Botsuana, los días previos pasó por serias dificultades en Perú. Y es que su salud preocupó a los suyos después de tener que ingresar en un hospital a causa del mal de altura.

Gema López ya sabe cuándo volverá al plató

Además, antes de pasárselo en grande en el citado safari, a Jorge Javier le perdieron la maleta en el aeropuerto. Tuvo ese percance cuando se iba a desplazar hasta Botsuana.

En las últimas horas, Jorge Javier ha utilizado las redes sociales para anunciarle a toda la audiencia que está cerca de volver. Este ha dado la fecha concreta de su regreso al plató de Telecinco.

El comunicador catalán ha compartido un breve vídeo en su cuenta de Instagram. En este explica que el próximo lunes 19 de septiembre ya estará nuevamente con Gema López y el resto de colaboradores de Sálvame.

Jorge Javier ha dejado claro que aunque se incorpora unas semanas más tarde de lo habitual a su puesto de trabajo, esta fecha de vuelta ha sido acordada con sus jefes. Y no ha habido ningún problema para llegar a dicho acuerdo.

"Tengo muchísimas ganas de volver a compartir otra vez un montón de momentos con vosotros. Vuelvo el 19 porque es la fecha que había pactado con la cadena. No porque haya suspendido mi vuelta o por el susto de Perú", ha confesado.

Jorge Javier anuncia la fecha de regreso después de sus vacaciones

"Vuelvo más gordo. Después de un mes y medio de vacaciones, ¿qué queréis? Vuelvo más gordo, así que podéis empezar a ensayar calificativos. Me encantaría hipopótamo, porque yo, desde que he visto a hipopótamos de cerca, no creo que sea un insulto", ha dicho Jorge Javier.

El presentador también ha contado que, por fin, sabe del paradero de su maleta y la tendrá en Madrid en pocos días. "Necesito hacerme las uñas que se acerca un león y huye, depilarme por todo que parezco Platero, pequeño y peludo... ¡Tengo muchas ganas de veros!", ha acabado diciendo.

En Twitter, Jorge Javier también ha desvelado cuando se iba a producir su vuelta a los platós. Y ha sido igual de claro a la hora de decirle a todos sus seguidores que está deseoso de volver a conducir el programa, como lleva haciendo los últimos 13 años.

"Vuelvo nuevo, soy otro"

Además, en una curiosa foto con varios filtros, podemos ver a Jorge Javier con unos pómulos que no se ajustan a la realidad y con un volumen exagerado de sus labios. "Vuelvo nuevo, soy otro", bromeaba.

Nada más anunciarlo, muchos de sus seguidores le han respondido con mensajes de alegría al saber que volverá de forma inminente. Y todo después de dejar el programa en buenas manos. Hasta tres presentadoras de Sálvame se han turnado durante las vacaciones de verano en ausencia de Jorge Javier.

Adela González, Terelu Campos y María Patiño, acompañadas en menor medida por Carlos Lozano, se han dedicado a cumplir una misión. Y no era otra que no se notase que el 'dueño del cortijo' estaba de vacaciones.

