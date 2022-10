Gema López anuncia que no volverá a verle porque los suyos lo han echado de casa

Gema López está teniendo unas semanas muy complicadas en Telecinco por sus enfrentamientos con algunos compañeros, como Matamoros. Y ahora, por si fuera poco, ha visto que se ha producido un hecho inesperado donde trabaja. Según se ha publicado, Mediaset ha decidido despedir a Paolo Vasile como CEO.

Esta noticia ha pillado a todo el mundo por sorpresa y ha generado un enorme revuelo. Y ante el mismo, han decidido hablar las partes afectadas. De esta manera, se ha sabido que el italiano se marcha, pero por una cuestión personal y no porque haya sido cesado.

Gema López, estupefacta ante la noticia

La colaboradora de Sálvame se ha quedado boquiabierta en las últimas horas. Y todo por aparecer publicado en el diario El Mundo que Mediaset había puesto fin a su relación profesional con Vasile. Es más, Gema ha visto que se hacía indicar que esta determinación habría llegado tras la crisis de audiencia que sufren tanto Telecinco como Cuatro.

Supuestamente, desde Italia se había llegado a tomar esta decisión que haría que en pocos meses aquel se marchara del grupo. De ahí que próximamente se van a comenzar a celebrar reuniones para poder acometer la reestructuración de la 'cúpula'.

| GTRES

Gema López conoce la realidad

Gema López ha visto que la información publicada, rápidamente ha generado reacciones. La primera ha sido que MFE-Media Europe, que es dueño de las tres compañías de Mediaset, ha desmentido la misma. Ha dado un comunicado donde expone: “En relación a los rumores aparecidos, declaramos que no hay cese de Paolo Vasile como consejero delegado”.

“Y también que los resultados obtenidos por él en 23 años de gestión son únicos y extraordinarios. La relación con el accionista es y seguirá siendo excelente”.

Ahí no ha quedado la cosa. Gema ha visto que el propio protagonista ha decidido aclarar la situación y lo ha hecho concediendo unas palabras al medio Invertia.

Él se ha topado con la noticia tras salir de una pequeña intervención y ha sido muy claro al respecto. Ha dicho: “Es rotundamente falso que me hayan despedido, después de tanto tiempo no me harían la traición de despedirme”.

| Europa press

Acto seguido ha confirmado que se marcha de Mediaset por una decisión personal. Sí, porque le prometió a su mujer que al cumplir 67 años volvería a Italia. Por esta razón, “en 2019 ya había pactado abandonar el grupo al año siguiente”.

Pero no lo pudo hacer porque surgió la pandemia y después se le solicitó que continuara. Ha contado: “Llevo 2021 y 2022 escuchando la gratitud de mi grupo y la petición de que me mantuviera al frente. Por esto, en la última renovación del consejo, celebrada en febrero de este año, les garanticé que terminaría el año”.

No obstante, su postura ya es clara y López sabe que el italiano tiene claro que ha llegado el momento de poner punto y final a su andadura. Tres años después de lo que le prometió a su pareja cumplirá su promesa, dejará de ser consejero delegado y regresará a su país. En concreto, tiene previsto marcharse en marzo de 2023, cuando cumplirá 40 años en general en la mencionada empresa mediática.

De igual modo, ha aprovechado para hablar de los problemas de bajo share de los últimos meses. Ha dicho que “las audiencias son cíclicas. No tienen nada que ver con mi salida”.