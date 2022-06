Gema, la hija de Ana María Aldón, entra en escena para contar la verdad

No hay ninguna duda de que Ana María Aldón está pasando por uno de los momentos más agridulces de su vida. Por eso, su hija Gema no se lo ha pensado dos veces a la hora de salir en defensa de su madre.

A pesar de que su carrera como diseñadora se ha visto enormemente beneficiada por su participación en la Sálvame Fashion Week, todo lo que ha pasado después de su debut ha sido una auténtica pesadilla.

Y es que, lo que menos se esperaba la gaditana es que uno de los miembros de su familia fuera el que más caña le iba a meter. Tras su participación en este desfile de moda, Gloria Camila decidió atacar con dureza la actitud que mostró Ana María Aldón encima de la pasarela.

Después de asegurar que sus diseños eran "para personas mayores" y que ella no se los pondría, la hija de Ortega Cano aseguró que se mostró muy "fría" y distante con el diestro.

"Estaba viendo el programa antes y después y sí que vi un superabrazo con Jorge Javier como si fueran amigos de toda la vida y luego a mi padre le dio dos besos y me quede…", criticó la influencer. "Pero supongo que fueron los nervios del momento".

Ahora, y después de responder en Viva la vida a la colaboradora de Telecinco, Ana María Aldón ha concedido una exclusiva a Lecturas en la que habla, entre otras cosas, de este polémico rifirrafe mediático entre ella y la hija de su marido.

La hija de Ana María Aldón entra en el juego

Por nada en el mundo, Ana María Aldón estaba buscando que su hija Gema entrase en el juego, pero después de hacerse públicas las palabras de Gloria Camila, la diseñadora ha decidido no esconder más lo que piensa su primogénita.

Durante esta polémica entrevista, la exsuperviviente ha querido aclarar en qué punto se encuentra su relación con Ortega Cano. Y es que, a pesar de los rumores de separación que surgieron hace un tiempo, la pareja sigue más unida que nunca.

"Nunca he tenido una crisis de 'me voy a separar'. Puedo tener un disgusto, pero por tonterías. Nuestra relación es fuerte, hemos superado muchas malas etapas", ha asegurado. "No tenemos una relación tóxica, nos hemos conocido a unas edades que cada uno tiene su vida, y nos respetamos".

Ana María Aldón no ha tenido reparos en hablar también sobre Gloria Camila. Y, aunque respeta la opinión de la influencer, la diseñadora no ve correcto que personas ajenas se metan en su relación.

"Todos los que se meten en un matrimonio se meten en un terreno que no es el suyo. Cada uno es libre de opinar lo que quiera", ha asegurado la andaluza. "Los comentarios de Gloria me dan más pena por mi marido. Yo a él, el cariño se lo demuestro a su lado".

Ana María Aldón tiene claro que si hay alguien que puede hacer algo en esta situación es su propio marido. "Yo no puedo hacer nada con lo que dice la hija de mi marido".

La televisiva ha aprovechado la ocasión para comparar la actitud de su hija Gema con la de Gloria Camila. Y es que, según ella, son dos formas de actuar totalmente diferentes. "Mi hija no critica a mi marido. Si lo hace, yo se lo digo a mi hija".