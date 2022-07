Gema Aldón sabe que la pelea ha dañado al hombre que está detrás de su padrastro

La preocupación por Ana María Aldón y su estado de salud está presente en el mundo del corazón. Como consecuencia de ello, Gema Aldón, poco acostumbrada a las cámaras, se ha visto obligada a dar la cara por su madre. Ha llegado, incluso, a sentarse en un plató de televisión.

Ha realizado una entrevista, pero después de ella, todo está patas arriba. Ortega Cano es uno de los más afectados, pero también el hermano de este. Es protagonista de una dura pelea con un reportero de Telecinco.

Gema Aldón no sabe dónde meterse

Han pasado meses desde que Ana María Aldón se quejó por primera vez de la situación que atravesaba en su casa. La gaditana no es feliz al lado de su marido por las actitudes que él y la familia de este han tenido con ella.

Así de concisa fue la andaluza tras su paso por Déjate Querer, el programa de Toñi Moreno. En esta entrevista, además, Ana María contó con el apoyo de su hija, Gema. Ella es la única que está al lado de Ana María y no va a permitir que nada ni nadie la hunda.

Por eso, con poco reparo a hablar, Gema Aldón cogía las riendas del programa y contaba lo más grande. Entre otras cosas, el poco apoyo que su madre ha tenido en su casa. A Gema no le parece bien que el marido de su madre no le haya defendido en momentos clave.

“Para mí, mi madre merece mucho más. No le han tratado bien”, confesaba en el programa. Además, sin reparo, ha hablado de la mala relación que mantiene con Gloria Camila, la hija de Ortega Cano.

No se habla con ella, no quiere tener una relación con ella. El motivo no es otro que los malos tratos que ha recibido por su parte.

Estas declaraciones, como eran de esperar, no han hecho más que avivar la llama. Los reporteros se han masificado, dividiéndose en los puntos clave. Las casas de cada protagonista están repletas de cámaras, buscando nuevas declaraciones.

Gema Aldón, por el momento, se encuentra protegida junto a su madre. Ninguna de las dos ha vuelto a dar declaraciones al respecto, algo que no ha sucedido con Ortega Cano y la familia del torero.

La pelea que ya es viral

La tensión, el enfado y la decepción. Estas tres cosas se han juntado en Ortega Cano y ahora el torero es una bomba de relojería. Y lo peor es que no solo él, sino toda su familia, en concreto, sus hermanos, quienes se han visto afectados por todo esto.

Ana María y su hija Gema han asegurado que los hermanos del torero tienen gran parte de culpa. Mientras que Conchi Ortega lo niega todo, Paco ha terminado por estallar.

Lo ha hecho de la peor manera, pues ahora se ha convertido en el centro de la noticia. Hace tan solo unas horas, un reportero de Telecinco se acercaba a los hermanos del torero, que se encontraban en la calle.

Contra todo pronóstico, lo que iba a ser una entrevista cordial, ha terminado como el rosario de la aurora. “Que te vayas a tomar por culo, que me cabreo. Que te vayas de aquí, que esto es un sitio privado”, espetaba Paco.

El ambiente se caldeaba y el reportero intentaba que el hermano de Ortega Cano entrara en razón, pero no había manera. “Dame la barra de hierro, que te meto” terminaba diciendo Paco, amenazando al reportero y usándola contra la cámara del programa.

Por el momento, la familia de Ortega Cano no ha vuelto a dar declaraciones al respecto, aunque se espera que lo hagan próximamente.