Gema Aldón no puede ocultarlo más y revela la identidad del nuevo novio de su madre

Para que Gema Aldón le ha cogido el gusto a sentarse en los platós de televisión. La joven volvía anoche al Deluxe para someterse a unas de las pruebas más populares del programa: el polígrafo.

La hija de Ana María Aldón no vetaba ninguna pregunta. Y demostraba que está totalmente dispuesta a contar toda la verdad que se había callado durante años.

En pasado mes de julio, Gema sorprendía a todos, cuando hizo su primera aparición televisiva. La hija de Ana María Aldón demostró que la situación que se vivía en su familia era mucho peor de lo que cuentan los medios.

En esa misma aparición, Jorge Javier leyó uno de los demoledores mensajes que Gema había enviado a Gloria Camila, y que demostrado que Aldón no teme a nada:

"La próxima vez que vuelvas a hablar mal de mi familia me lo vas a tener que decir a la cara pedazo de cerda. Sinvergüenza."

"A mi madre y a mi hermano no les hace falta ser de tu familia de mierda que lo único que hace es vender a los demás", leía el presentador.

Gema Aldón desenmascara a toda la familia

A Gema Aldón no le temblaba el pulso a la hora de responder de manera tajante a todas las preguntas. De forma contundente respondía al hecho de que Rociíto hiciese un 'cara a cara' con Ortega Cano:

"No lo va a aceptar nunca, porque sabe que muchas de las cosas que dice Rocío son verdad", sentenciaba.

| Telecinco

Ante unas declaraciones así, los colaboradores no podían evitar preguntarle cuáles eran esas cosas. Y lo cierto es que Gema no ha vivido el tiempo suficiente junto a Ortega cómo para conocerlo tan a la perfección. Sin embargo, sí afirmaba con rotundidad:

"Es mi opinión, mi madre no me ha dicho eso. Yo veo actitudes en Ortega Cano que me cuadran con lo que ha contado Rocío. Por ejemplo, cuando dijo: Yo soy Ortega Cano. Él es como una persona grandiosa, me cuadra que dijera eso".

El matrimonio Ortega-Aldón lleva más de diez años juntos, y los rumores sobre sí Ortega Cano estaba realmente enamorado de la diseñadora, siempre han existido. Este fue otro de los grandes polémicos puntos que Gema abordó.

Sin dudar lo más mínimo, Gema afirmaba:

"Él sigue enamorado de Rocío Jurado, no creo que esté enamorado de mi madre".

"Yo creo que él no está, pero mi madre ha estado muy enamorada de su marido. Pero cuando escuchas a una persona llamar 'mujer' a otra. Es una humillación. No la valora", sentenciaba la joven.

Gema no tuvo ningún problema en hablar sobre la mala relación que tiene con Gloria Camila. En su última intervención ya mencionó: "para gloria mi madre y yo, siempre hemos sido de un eslabón menor. Cómo si no tuviéramos derecho a vivir bajo el mismo techo".

La hija de Ana María, aprovechó esta nueva aparición para arremeter de nuevo contra la hija de Ortega Cano. Esta vez haciendo alusión al hermano que comparten: "Por mucho que le joda ese niño está parido por una Aldón", relataba la joven.

Gema Aldón revela que su madre tiene una nueva ilusión

La mayor de las bombas llegaba cuando Aldón era preguntada por su madre. En concreto por una nueva supuesta pareja que estaría conquistando el corazón de la diseñadora. La pregunta fue clara y concisa:

¿Te consta que tu madre está ilusionada con un hombre que no es Ortega Cano?. Gema respondió con un "no", pero Conchita dictaminó que mentía.

| La Noticia Digital

Tras esto, las recientes declaraciones de un testigo en Sálvame cobraron sentido:

"Él es empresario, llevan más de dos años viéndose. Se compró un piso en la playa donde veranean Aldón y Ortega Cano. Son vecinos", relataba un testigo ayer por la tarde en Sálvame.

Gema ha evitado dar ningún dato exacto, pero ya no puede esconder que la diseñadora tiene una nueva ilusión. Su identidad no es un misterio para ella, pues siempre ha tenido mucha confianza con Ana María y conoce todos sus secretos. Su paso adelante ha hecho que otros periodistas investiguen y lleguen hasta el final, por eso ha salido quién ocupa el corazón de la andaluza.

Todas estas nuevas declaraciones solo terminarán por dinamitar el matrimonio Ortega-Aldón. Y quizás así, Ana María, se atreva finalmente a dar el paso.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Corazón