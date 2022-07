Gema Aldón, preocupada por el futuro de su hija después de recibir la amenaza final

Gema Aldón está muy preocupada por su familia después de recibir unas amenazas de quién menos se esperaba. Y es que, desde que se anunció su nueva aparición televisiva, las cosas en casa de los Ortega-Aldón están más tensas que nunca.

El pasado sábado 16 de julio, Ana María Aldón decidió regresar a la vida pública después de haber estado casi un mes totalmente desaparecida. La todavía mujer de Ortega Cano se sentó en el plató de Déjate querer para explicar los motivos que la llevaron a tomar esta drástica decisión.

"Es mi marido quien debería haber puesto límites. Pienso que podría haber habido soluciones. Para mí, algo importante, hubiese sido que dijera «esta es mi mujer y la respetáis, os guste o no»".

| La Noticia Digital

Ese mismo día, Gema Aldón acudió también al programa presentado por Toñi Moreno para dar una sorpresa a su madre. Durante su intervención, la gaditana dejó caer que la exsuperviviente está llevando una vida que no es la que ella estaba buscando.

"Cuando la veo y está conmigo, si la veo feliz, pero creo que ella no es feliz con la vida que tiene", dijo tajantemente ante los espectadores del formato.

En cuando a su relación con Gloria Camila, Gema Aldón también fue muy clara. "Ahora mismo no hay relación. Las veces que nos hemos visto 'hola y adiós'. Hay cosas y actitudes que no me gustaban y decidí apartarme".

"Conmigo no ha tenido ninguna mala actitud porque yo corto rápido, pero no me gustan muchas actitudes que tiene con mi madre. Los gestos, las miradas... No tienen por qué ser insultos".

Ahora, y después de esta comentada intervención televisiva, Gema Aldón ha recibido unas duras amenazas del entorno del diestro. Y es que, en apenas unas horas, la joven se va a sentar en el plató del Deluxe para hablar de todo lo que ha sucedido en los últimos días.

Gema Aldón no sabe qué hacer ante las amenazas

Gema Aldón se ha quedado de piedra al enterarse de las medidas que Ortega Cano está dispuesto a tomar en contra de ella. Todo apunta a que la paciencia del torero ha llegado a su fin, y en un intento por terminar con todo este espectáculo mediático, ha decidido tomar cartas en el asunto.

A pocas horas de que se emita la esperada entrevista dela hija de Ana María Aldón, el portal de noticias Informalia ha tenido la oportunidad de hablar con una fuente muy cercana al torero.

| Telecinco

Este confidente ha asegurado que Ortega está dispuesto a acudir a la Justicia si Gema Aldón se va de la lengua y cuenta más de lo que debe.

"El maestro ha pedido a su abogado que grabe la entrevista completa de Gema Aldón en el Deluxe por si procede demandarla", ha contado esta persona anónima.

"No le entra en la cabeza que ahora esta mujer se una al circo mediático iniciado por su progenitora. Si considera que se excede en sus declaraciones, y siente que atenta a su honor, se verán la cara en los juzgados".

Gema Aldón se entera de lo que piensa Gloria Camila

Además, Gema Aldón ha tenido la oportunidad de conocer todo lo que piensa Gloria Camila de ella y de su madre. Y es que, todo apunta a que el conflicto familiar no solo se centra en la relación de Ana María y Ortega Cano.

Durante todo estos años, las respectivas hijas del matrimonio han tenido algún que otro enfrentamiento. Y, como era de esperar, cada padre se ha posicionado a un lado del conflicto.

| Instagram

Según ha contado este confidente, la colaboradora de Telecinco no traga ni a Ana María ni a Gema Aldón; algo que podría afectar aún más a la complicada relación del diestro y la diseñadora.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Telecinco

"La hija de Ortega odia profundamente a la esposa de su padre y a Gema, no podrá haber una reconciliación en la vida, no se soportan. Han pasado muchas cosas entre ellas imposibles de perdonar. Es un caso perdido".