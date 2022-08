Gema Aldón inquieta a Ortega Cano al desvelar qué pasó mientras estuvo en la cárcel

Gema Aldón ha entrado en nuestras vidas por la puerta grande. Y es que, después de su polémica entrevista en el Deluxe, la hija de Ana María acaba de hacer público lo que pasó mientras Ortega Cano estaba en la cárcel.

El pasado 30 de julio, la de Sanlúcar de Barrameda se sentó en el plató de este programa para hablar de todo lo que estaba pasando dentro de la casa de los Ortega. Después de años en la sombra, la joven decidió no callarse más.

Durante su intervención, Gema Aldón contó cuál es su actual relación con Gloria Camila y aprovechó la ocasión para mandarle un contundente mensaje. "Se acabó hablar mal de mi madre. No te lo voy a permitir ni a ti, ni a nadie de tu familia, porque todos tenéis por dónde callar".

Ahora, la televisiva ha vuelto a hablar, pero en esta ocasión a través de sus redes sociales. En una conversación con sus seguidores, la enemiga de Gloria Camila ha hecho una sorprendente confesión acerca del paso de Ortega Cano por prisión.

Gema Aldón cuenta los detalles

Gema Aldón siempre se ha mostrado ante los medios de comunicación como una mujer fuerte y sin pelos en la lengua. Por eso, no ha tenido ningún problema en hablar sobre uno de los temas tabú de los Ortega.

Después de asegurar que en su última intervención en la pequeña pantalla estaba muy nerviosa, la joven ha querido aclarar algunos de los rumores que se han generado en los últimos días.

Y es que, tras hacerse público el posible divorcio de su madre y Ortega Cano, la supuesta guerra entre las dos partes de la familia se ha convertido en uno de los temas más recurrentes de la prensa social española.

Ahora, Gema Aldón ha querido contar la verdad acerca de esta situación, y para ello ha hecho público cómo vivió ella la entrada a prisión del maestro.

"En 10 años que llevo en la familia… pasan muchas cosas, pero bueno. Mi madre siempre ha estado al lado de su marido, hasta cuando estuvo en la cárcel. Que nos fuimos para estar con él en Zaragoza. Yo y ella", aseguró, haciendo hincapié en "yo y ella".

Gema Aldón, la nueva baza de Telecinco

Desde que Gema Aldón decidió sentarse en el Deluxe para hablar de los problemas de su madre y Ortega Cano, se ha convertido en uno de los rostros más deseados por los altos cargos de Telecinco. Y es que, según la televisiva, ya ha recibido alguna que otra oferta de trabajo.

"Yo no sé si esto puedo contarlo o no. A mí me llamaron para entrar en Pesadilla en el Paraíso, pero yo no quiero ir a ningún reality ahora mismo. Yo no voy a dejar a mi niña sola dos meses, el año que viene igual…", ha comenzado explicando la sanluqueña.

"Mi meta es abrir mi propio tanatorio, mi vida no es como muchos quieren pintar de 'seguro que sigue hablando, quiere ir a un reality'. No hija, no. Si yo quisiera ir a un reality en 10 años me han ofrecido infinidad de cosas y hubiese podido hablar lo que no está escrito".

Y, aunque ha confesado que por ahora no quiere participar en ningún programa de la cadena, Gema Aldón ha asegurado que "para entrar en un reality, yo no me metería en una casa".

"Lo que realmente me encantaría es ir a Supervivientes. He visto todas las ediciones y eso sí que me gustaría. Me encantaría, de verdad. Pero también tengo problemas y debo solucionar una serie de cosas antes de ir a un sitio así".

Fue en este momento cuando la hija de Ana María ha hecho públicos sus problemas con la comida. "Yo tengo problemas de alimentación y no se puede ir a la isla con esta serie de problemas. Tengo que coger por lo menos 20 kilos, si no 30".

"Ahora mismo no me siento muy cómoda hablando de esto. Supongo que es un proceso y que cuando me sienta más segura hablaré de ello. Tuve una etapa de mi vida en la que no me encontraba bien conmigo misma, me sentía mal".