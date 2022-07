Gema Aldón, la hijastra de Ortega Cano que reclama su sitio después de la ruptura

Gema Aldón ha concedido su segunda entrevista en televisión y lo ha hecho para aclarar qué siente después de lo que está pasando. Su madre ha roto con Viva la Vida, al menos por el momento, y los colaboradores de Emma García están profundamente dolidos. La presentadora ha explicado cómo se siente y ha intentado calmar los ánimos porque sabe que la situación es delicada.

Gema Aldón ha visitado el plató de Toñi Moreno y ha aprovechado para reclamar su sitio, pues ella también merece reconocimiento. Supuestamente no se siente cómoda en casa de José Ortega Cano y está cansada de seguir mirando para otro lado. Es la primera vez que habla sobre este asunto, a pesar de que Ana María lleva dando pistas demasiado tiempo.

| Telecinco

Gema, según cuentan en Telecinco, vive en Cádiz y cuando viaja a Madrid para visitar a su madre no se queda en casa de Ortega. Ana María está cansada de la situación y quiere comprarse un piso para que su hija pueda descansar tranquila. Emma García ha intentado arrojar luz a lo que está sucediendo, pero de momento no quiere dar su opinión.

“No estoy enfadada porque lo primero es que ella esté mejor para dar una entrevista, ante todo hay que ser persona. Esto no quita que dé mi opinión al respecto, pero voy a esperar para escuchar y poder hablar porque tengo una teoría en la cabeza. A veces nos metemos en estas historias y vemos al personaje y no a la persona, yo quiero ver a los dos”, desliza la comunicadora.

Gema desconoce cómo funciona el mundo del corazón, por eso no sabe las consecuencias que generará su última decisión. Ha reclamado su sitio en un plató que no es el de Viva la Vida y muchos colaboradores están molestos con ella. Sin embargo, Emma insiste en que Ana María “ha estado mal”, así que todavía hay que tener mucho cuidado.

Gema Aldón podría haberse equivocado

Gema sabe que la mujer de Ortega Cano es un rostro muy querido en Telecinco, por eso sus compañeros han estado preocupados por ella. “He echado de menos su ausencia este mes porque es muy querida, pero me hubiera gustado recibir un mensaje. Hay muchos que hemos estado preocupados”, desliza el tertuliano Suso Álvarez.

| Europa Press

“También es verdad que ella aquí en numerosas ocasiones ha sido muy generosa y ha dado entrevistas que costaban mucho dinero. Ahí tenemos que ser realistas y justos, que es lo que a mí me gusta”, añade Emma García en defensa de Aldón. Sin embargo, no todos sus colaboradores están de acuerdo y hay quien piensa que la andaluza ha jugado a dos bandas.

“La información que nosotros hemos dado la sabíamos por ella, ella quería que todo se supiera y los compañeros hemos sido cautos. Esto es un arma de doble filo porque puedes creer que es bueno para ti y realmente no lo es”, explica José Antonio Avilés. “Este programa ha puesto por delante a la persona que al personaje y es una cosa maravillosa”, recuerda Terelu Campos.

Gema Aldón arremete contra la hija de Ortega Cano

Gema Aldón, según la información de José Antonio Avilés, ha arremetido duramente contra Gloria Camila. Considera que la colombina no se ha portado bien con Ana María y no está dispuesta a seguir disimulando. Ortega Cano no perdonará que la hija de su mujer haya atacado a Gloria, pues siempre ha sido la niña de sus ojos.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Telecinco

Aldón ha estado siempre en un segundo plano, de hecho solamente había concedido una entrevista en televisión. Pero su madre es una mujer independiente y ella quiere seguir sus pasos, por eso cree que ha legado su momento. Viva la Vida, a pesar de haber roto con la diseñadora, han destacado que ha nacido una nueva estrella dentro de la crónica social.