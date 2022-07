Ana María Aldón entiende que no quiera seguir a su lado después de la traición

La enemistad entre la hija del maestro José Ortega Cano y la hija de Ana María Aldón sigue dando de qué hablar. Gema Aldón explicó en el programa de Toñi Moreno, Déjate querer, los motivos por los cuales entre ellas ya no existe una buena relación. Tanto es así, que la hija de la empresaria llegó a desvelar que Gloria Camila la había bloqueado de su cuenta de Instagram.

| Telecinco

Gema Aldón ha vuelto a ser noticia después de aparecer en el programa de Déjate querer. La hija de Ana María Aldón quiso apoyar a su madre en uno de los momentos más complicados para ella. Según contó en el programa, su madre "no es feliz del todo con la vida que tiene, siento que mi madre vale mucho más de cómo la valoran".

No son pocos los rumores de separación que sobrevuelan a la pareja de Ana María Aldón y José Ortega Cano durante estas semanas. El programa de Sálvameha querido ponerse en contacto con Gema Aldón para aclarar todo tipo de especulaciones y dejar todo claro. Aparte de hablar de la relación que tiene con la hija del maestro.

"Lo que Kiko Hernández diga, yo sé lo que hay. A mí no me hace falta que nadie diga nada. En los matrimonios no se mete nadie, es un tema que no me concierne. Yo estoy muy bien y muy tranquila", ha manifestado Gema Aldón, que ni confirma ni desmiente nada.

Por otro lado, ha querido dejar muy claro la relación que le une con la hija de Ortega Cano: "No hay paso al frente ninguno con Gloria Camila, la relación está igual. No quiero tener relación con ella", afirma sin ningún tipo de duda ni arrepentimiento.

"Lo que no me aporta, lo aparto", refiriéndose todavía a la hija del maestro. "Habría que tener en cuenta que la familia Ortega, la familia Aldón y la familia Ortega Aldón son totalmente diferentes", ha querido matizar, vía llamada telefónica, en el programa de Sálvame.

Tras su aparición en el plató de Déjate querer, Gema Aldón no quiere formar parte de la televisión ni ser un personaje público. Durante la entrevista dejó claro que no quiere saber nada sobre la familia Ortega Cano: "Lo fácil que es vivir en la vida de cada uno sin meterse en la de los demás. Pero, sobre todo, con lo bonito que es el respeto no entiendo por qué no lo tiene todo el mundo", escribía a través de sus redes sociales.

Gema Aldón cumple su mayor sueño

Después de unos días de su paso por el programa de Toñi Moreno, Gema Aldón ha cumplido una de sus mayores ilusiones. Además, la hija de la empresaria ha compartido con todos sus seguidores su nuevo logro profesional el cual ha estado mucho tiempo persiguiéndolo. Gema Aldón se ha graduado en agente funerario especializado en embalsamientos.

"Desde pequeña, me enseñaron que todo en la vida se gana a base de esfuerzo y trabajo duro. Hoy día no puedo estar más orgullosa de mí misma", ha escrito un texto acompañado de una imagen en su cuenta oficial de Instagram.

El mensaje está dirigido en parte a su madre, agradeciéndole haber confiado en ella. "Hoy día no puedo estar más orgullosa de mi misma, por todas las noches que me llevé hasta las tantas estudiando, por los días sin playa, sin piscina y sin poder salir a disfrutar con mi familia... porque la obligación de estudiar para poder tener un buen futuro me tenía la cabeza ocupada 24/7", escribía a través de su red social.