Gema Aldón descubre que Ana María ha renunciado a algo después de la separación

Gema Aldón se ha convertido en el rostro del momento, pero ella no quiere hablar con nadie porque sabe que la situación es delicada. Solamente ha concedido una entrevista en Déjate Querer y lo ha hecho para sorprender a su madre, quien ha tocado fondo. La joven ha dejado claro que apoyará cualquier decisión de la diseñadora y en ningún momento ha atacado a Ortega Cano.

Gema Aldón sabe que Ana María ha renunciado a algo importante: a su teléfono móvil, por eso ha estado despegada de Viva la Vida. Emma García ha logrado hablar con la tertuliana y asegura que el problema no ha hecho nada más que comenzar. “Creo que después de lo que comentó ayer podrá concretar más ciertas situaciones que pueden llevar a especulaciones”, explica Emma.

| Telecinco

Gema respeta los tiempos de Ana María Aldón, pero no consiente que nadie ponga en duda su sufrimiento. Por ese motivo se puso en contacto con Gloria Camila para pedirle que respetara a su madre, pero no obtuvo respuesta. Emma García ha llegado a una conclusión después de este atrevimiento: la familia está a punto de vivir un suceso histórico.

“Por lo menos ha admitido que hay crisis en el matrimonio, que ya es una novedad”, empieza diciendo la presentadora. “Está claro que están separados temporalmente”, comenta dejando claro cuál es el estado del matrimonio. Cada uno está por un lado y José Ortega Cano ha salido de casa cargado con maletas, aunque nadie se atreve a confirmar el motivo.

Gema siempre ha sido consciente de la gravedad del asunto, pero ha guardado silencio por el bien de su madre. Ana María Aldón ha renunciado a su vida social durante la separación y no quería hablar con nadie, de ahí que estuviera desaparecida. “No tengo teléfono, lo tengo apartado de mi vida porque no soporto ni el sonido”, confiesa en Viva la Vida.

Gema Aldón ha tomado consciencia de la gravedad

Gema sabe que la diseñadora ha atravesado situaciones muy críticas y le ha dejado claro que siempre podrá contar con ella. Gracias a este apoyo Ana María se ha animado a visitar el plató de Viva la Vida y ha contado cómo está viviendo la crisis. “Estoy en manos de profesionales y no quería dejar pasar la oportunidad de reencontrarme con todos”, ha explicado en un tono preocupante.

| Telecinco

Ana María Aldón quiere dejar claro que no se encuentra bien, a pesar de que haya concedido una entrevista en Déjate Querer. Emma García se ha quedado realmente sorprendida al ver el estado de su colaboradora, por eso ha sido tan delicada. “A mí me ha impactado mirarla a los ojos, he tenido un sentimiento maternal y de protección”.

Gema Aldón se habrá roto al escuchar a su madre, quien no ha tenido pudor en reconocer: “Aquí estoy, rota o en pedazos, pero estoy”. La periodista Pilar Vidal también se ha solidarizado con la situación y enseguida ha explicado lo que estaba sucediendo. “Yo no he visto a la misma Ana María que vi en Déjate querer”, desliza la experta en corazón.

Gema Aldón agradece el apoyo recibido

Gema se ha convertido en una estrella y tiene motivos suficientes para estar agradecida con los colaboradores de Viva la Vida. “Voy a preguntarle de todo, pero sí os digo que lo hagamos con tacto”, ha comentado la presentadora. Ella ha sido la primera en ver a la diseñadora y ha dejado claro que su estado de ánimo era muy débil.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Corazón

Ana María ha reaparecido en su programa y ha intentado recuperar la confianza de sus compañeros, pero no se lo han puesto fácil. Isabel Rábago piensa que la mujer de Ortega Cano no debería haber hablado en Déjate Querer. Cree que ha gestionado mal los tiempos, aunque respeta que está atravesando un momento delicado.