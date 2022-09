Gema Aldón, asustada al descubrir dónde estaba su madre cuando conoció a Ortega Cano

Gema Aldón ha vuelto a encender los ánimos de la familia de Ortega Cano después de hacer unas potentes explicaciones sobre la entrevista previa a su reaparición en Viernes Deluxe.

Recordemos que, hace escasos dos meses, Gema Aldón también visitó el programa de Telecinco para contestarle de forma contundente a Gloria Camila, hija de Ortega Cano.

Después de aquella entrevista en la que Gema salió reforzada, ahora, se vuelve a sentar en el plató para volver a hablar del matrimonio de Ortega Cano.

Tras ver el avance de la entrevista, Leonor, la hija de Conchi Ortega, entró en Sálvame para aclarar ciertas cosas sobre sus declaraciones acerca de sus familiares. Ni corta ni perezosa, la hija de Conchi no tuvo más remedio que entrar en el programa que presenta Jorge Javier Vázquez y lo hizo de forma contundente.

Gema Aldón se someterá a una prueba delicada

"Estoy muy disgustada porque me dicen que va a salir esta señorita diciendo que va a hablar de mí", ha empezado diciendo. Ha sido un largo speech que denota el nerviosismo patente en los familiares del diestro a escasas horas de que Gema Aldón se siente en el Deluxe.

En este caso, Gema se pondrá los cables de Conchita para que el polígrafo determine si dice o no la verdad sobre varias cuestiones familiares.

Leonor ha expuesto que Gema Aldón no puede dar muchos detalles sobre ella porque apenas la conoce. "La conocí dos días en Marbella antes de que se casaran Ana María y Ortega Cano. Yo no me dedico al medio, me dedico a peinar".

"Yo no he hablado con ella jamás. Esta chica no me conoce a mí de nada, jamás he hablado con ella. Y yo jamás he filtrado información de ella. No ha compartido conmigo mesa", ha puntualizado.

Además, ha asegurado que no tiene ningún tipo de relación con Ana María Aldón ni con su hija. "Ella vino a mi casa y mi tío no había ni empezado a convivir con Ana María", prosigue.

"Eso fue hace como 11 años, no me interesa la vida de nadie. Pero de tanto llamar a la puerta, el cura abre… Que tenga cuidadito con lo que dice porque, al final, se va a saber la verdad de todo. Ella sabe lo que ella dijo", explicaba ayer.

Gema Aldón sabe que un familiar ha hablado

Muy enfadada ante las explicaciones de Gema Aldón sobre su familia, Leonor ha expresado que no permitirá que se digan cosas que son falsas. "No me interesa la vida de nadie, me interesan mi trabajo y mis hijos. La segunda persona que conoció a Ana María fui yo, sé cómo la conocí y dónde", dejaba caer.

La familiar de Ortega Cano también ha hablado sobre la crisis matrimonial. "Ana María no me tiene que caer ni bien ni mal. Las cosas personales de cada uno… Cada uno elige lo que quiere", ha opinado.

Asimismo, ha querido dejar claro que la familia de Ortega Cano nunca dudó de la gaditana cuando empezó su relación con el diestro. Tampoco pusieron peros a que Aldón se quedase embarazada del hijo que tienen en común. "Jamás se puso en duda, ella quería un hijo y mi tío también".

Por otro lado, Leonor agradecía a Jorge Javier Vázquez el trato que dio a Conchi el pasado martes desde su casa. "Me pareciste respetuoso y educadísimo con mi madre y te lo voy a agradecer siempre", le ha confesado.

