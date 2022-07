Gema Aldón, preocupada al comprobar que lo de su nuevo hermanito no tiene solución

En los últimos meses, la hija de Ana María Aldón, Gema Aldón ha estado en boca de todos los medios. No es para menos la verdad porque la joven ha sido testigo de la infinidad de rumores que han surgido en torno a su familia.

En mayor medida, ha tenido que lidiar con la gran cantidad de teorías que han salido por la grave crisis que está atravesando el matrimonio de su madre conOrtega Cano. Pese a que Gema se mantuvo al margen desde un principio, lo cierto es que no pudo contenerse a salir a dar la cara por su progenitora en Déjate querer.

Y es que la diseñadora se sentaba en el plató del espacio que presenta Toñi Moreno tras estar semanas desaparecida. La polémica intervención del torero en el programa de Ya son las ocho, donde pedía tanto a su hija como a su mujer que lo dejaran en paz, lo cambió todo. La madre de la joven se cerraba en banda en dar explicaciones y no acudía a su puesto de trabajo en Viva la Vida.

| Telecinco

No obstante, la exsuperviviente, tras un periodo de tiempo alejada de los medios, quiso romper su silencio en el mencionado programa. Además, Gema Aldón aparecía para mostrar todo el apoyo a su madre. Tras estas intervenciones, han surgido todavía más rumores sobre la situación familiar en el que, especialmente uno, ha dejado completamente en shock a la hija de la diseñadora.

Gema Aldón, testigo de la actitud de Gloria Camila hacia su madre

Desde que Ana María Aldón se convirtió en un personaje público, su hija siempre se ha mantenido alejada de la polémica. Sin embargo, desde que la prensa empezó a abordar el tema del matrimonio de su madre con el diestro, Gema Aldón se cansó de la situación y habló públicamente al respecto.

Justamente también fue en Déjate querer donde quiso dar su propio testimonio. "Siento que mi madre vale mucho más de cómo la valoran", confesaba.

"Lo fácil que es vivir en la vida de cada uno sin meterse en la de los demás. Pero sobre todo con lo bonito que es el respeto no entiendo por qué no lo tiene todo el mundo", lanzaba una indirecta hacia Gloria Camila, su hermanastra.

Lo cierto es que con la hija de Ortega Cano no tiene contacto por un problema que tuvieron en el pasado que rompió, definitivamente, su relación de amistad.

De hecho, la agente funeraria da a entender que el principal problema de la crisis entre su progenitora y el diestro es la influencer. Sin embargo, fue la misma diseñadora quien acabó de confirmar lo que se temía Gema Aldón.

"A Gloria Camila no le hacía gracia que tuviéramos otro hijo juntos, no lo veía", explicó la exsuperviviente en Viva la Vida. Y es que la tertuliana confesó que se planteó la idea de volver a experimentar la maternidad al lado del diestro. No obstante, el no deseo por parte de la influencer de volver a ser hermana acabó por frenar esa ilusión del matrimonio.

| Telecinco

Por lo que la hija de Rocío Jurado tendría un gran papel en la vida del matrimonio. Hasta el punto de ser ella quien tomase las decisiones más importantes de la pareja. Incluso la influencer decidió quiénes iban a ser los invitados de su boda con el extorero.

"Fue idea suya invitar a Antonio David Flores y Olga Moreno, aunque yo no tuve ningún problema", afirmó la madre de Gema Aldón. En definitiva, de no ser por la negativa de la hermana de José Fernando de tener un nuevo hermanito, el matrimonio habría dado ese paso.

La entrevista de Gema Aldón de la que Gloria Camila tanto teme

Sin duda, todo apunta a que el turno de poner contra las cuerdas a la hija del diestro es de Gema Aldón. Lo cierto es que la agente funeraria ha decidido romper su silencio, nuevamente, y sentarse este mismo viernes, 29 de julio, en el Deluxe. El motivo de ello es para esclarecer la situación que ella misma está viviendo respecto a la polémica entre su madre y Ortega Cano.

"Tiene muchas ganas de hablar, de dar su opinión. Hay algo que le duele y es que nadie le ha preguntado por las polémicas que está teniendo ella", desvelaba una reportera de Sálvame.

Además, es preciso recordar que hace unos meses, la joven en sus redes sociales afirmó que el día en que ella hablara "se le caería la careta a más de uno". “Los dardos de Gema Aldón en el Deluxe van a ir contra Gloria Camila”, zanjaban desde dicho formato.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Telecinco