Frank Blanco, arrepentido de compartir su casa con alguien que está dando problemas

Frank Blanco empezó su carrera detrás de las cámaras, pero no tardó en demostrar que estaba perfectamente capacitado para televisión. Después de triunfar en la radio llamó la atención de los responsables de Mediaset y le hicieron una oferta: presentar los debates de Gran Hermano. Su conexión con el público traspasó la pequeña pantalla, así que era cuestión de tiempo que terminaría regresando a Telecinco.

Frank Blanco ha estado alejado de la cadena de Paolo Vasile durante unos años, pero ha vuelto con más fuerza que nunca. Tiene por delante un reto muy complicado: sustituir a Emma García y lograr que los espectadores no echen de menos a la vasca. Su nuevo programa se llama Ya es verano y ocupa el puesto que Viva la Vida ha dejado libre.

Frank, antes de regresar a Telecinco, cometió un error del que ahora se arrepiente: compartir su casa con las personas equivocadas. Publica imágenes del interior de su vivienda en las redes sociales y esto genera un peligro que podría volverse en su contra. No tiene demasiados detractores, pero ciertas personas han empezado a lanzar comentarios en Twitter.

Frank es un maestro del mundo de la comunicación y sabe que lo mejor es no esconder nada, por eso no tiene miedo. Publica fotos de su piscina, de su vestidor y de otras zonas de la casa, pero no imaginaba que esto le traería problemas. Justo antes de empezar Ya es verano las redes se han llenado de comentarios de usuarios demasiado curiosos.

Blanco está casado y tiene dos hijos, de hecho fue uno de los primeros famosos en escribir un libro sobre la paternidad. Tiene un gran talento literario, no solamente sabe entretener al público, también juega muy bien con sus lectores. Su familia no sale en Instagram, pero ciertos medios han empezado a rascar y es imposible contener el fenómeno.

Frank Blanco tiene una nueva ilusión

Frank, a pesar de que pueda arrepentirse de su generosidad, está tranquilo porque sabe que no tiene nada que temer. Es muy celoso de su intimidad, pero le da normalidad a sus actividades para no despertar la atención de los periodistas equivocados. Siempre responde a todas las preguntas, de hecho acaba de conceder una entrevista para el portal Vertele.

Blanco asegura que siempre ha estado ligado a Mediaset, a pesar de que durante unos años no ha trabajado en el grupo. “El cariño ha sido mutuo, siempre nos hemos tenido en cuenta los unos a los otros y ahora han pensado en mí. Me han hecho esta propuesta y yo tardé medio segundo en decirles que por supuesto contasen conmigo”, explica.

El comunicador se ha ganado a gran parte del público, pues todo el mundo sabe que estará a la altura de las circunstancias. Los expertos le auguran un buen futuro y es posible que después del verano no desaparezca de la cadena. De momento está sustituyendo a Emma y si genera buenos datos de audiencia le harán una propuesta inmejorable.

Frank Blanco desvela sus sentimientos

Frank ha confesado que siente algo especial por el grupo de Paolo Vasile, por eso está encantado de tomar las riendas de Ya es verano. “Es una relación que ya viene de lejos, nos conocemos y a mí me gusta lo que significa Telecinco, me gusta lo que significa Mediaset. No es un trabajo más, es un trabajo, pero tiene esa parte de la que hablas, de cariño, en la que te sientes en casa”.

Blanco tendrá que compartir este nuevo hogar con otros presentadores y muchos están en peligro porque no hay sitio suficiente. La competencia no se puede negar, ahora solamente hace falta saber quién está mejor capacitado. Los problemas no tardarán en llegar, no sería la primera vez que saltan chispas entre los comunicadores de la plantilla.