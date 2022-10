Francisco Almoguera, exmarido de Carmen Borrego, vuelve por un inesperado motivo

Francisco Almoguera entró en la familia Campos por todo lo alto: es un empresario exitoso y le recibieron con los brazos abiertos. Se casó con Carmen Borrego y tuvieron dos hijos, pero el paso del tiempo hizo que tomaran caminos diferentes. Según ha salido publicado, Francisco ha regresado al mediático clan porque su hijo José María está de plena actualidad: va a ser padre.

Francisco Almoguera tuvo muchos problemas con Carmen, de hecho estuvieron inmersos en una batalla legal que se extendió demasiado. Nadie sabe el motivo, pero la colaboradora se niega a hablar de su ex en público y evita nuevos conflictos con él. En Sálvame han recordado que no tendrá más remedio que volver a verle pronto, pues quiere disfrutar del esperado bebé.

Francisco estuvo con Carmen Borrego en la boda de José María, el hijo que tienen en común, pero nadie pudo captar una foto de él. Según ha salido publicado, mantuvo las formas y fue amable con la tertuliana, pero no tienen una relación fluida. Supuestamente Terelu Campos y María Teresa tampoco tienen buen concepto suyo, aunque le guardan un profundo respeto.

Francisco sabe que su exmujer no deja de llorar desde que sabe que va a ser abuela: el clan Campos crecerá dentro de siete meses. Paola Olmedo, esposa de José María, está embarazada y Borrego ha anunciado la noticia en Lecturas, su revista de cabecera. “Cuando me dieron la noticia salí corriendo a la cocina y me puse a llorar como una auténtica loca, no podía dejar de llorar”.

Almoguera no tiene alternativa: debe regresar al lado de las Campos porque ahora vienen eventos importantes. Primero el nacimiento de su nieto y después el bautizo, eso sin contar las fiestas que organice Paola para celebrar la buena noticia. El empresario ha vuelto a la actualidad y Carmen no sabe cómo comportarse, pues no quiere ofender a nadie.

Francisco Almoguera sigue asimilando la noticia

Francisco no tiene buena reputación en los pasillos de Telecinco, pues la hija de María Teresa Campos es un rostro bastante influyente. Cuando se separó varios medios informaron del suceso, pero lo hicieron desde su punto de vista porque ella era la protagonista. La versión de él sigue siendo un secreto y nadie puede asegurar que continúe todo el tiempo callado.

Almoguera, según han contado en Sálvame, tiene una relación estupenda con sus hijos y está deseando conocer al nuevo miembro. Carmen Borrego hará un esfuerzo y guardará las formas mientras él esté presente, aunque intentarán coincidir lo mínimo. Es inevitable que vuelvan a verse, pero ambos saben que es una situación completamente circunstancial.

María Teresa es la presentadora más importante de la pequeña pantalla, por eso ningún medio hará algo que le pueda molestar. Muchos periodistas está intentando contactar con Almoguera, pero es posible que nadie publique nada que perjudique a las Campos. También es verdad que ahora la noticia es otra: no interesa el divorcio, interesa el hijo de Paola.

Francisco Almoguera ha trazado un plan perfecto

Francisco ya tiene cierta experiencia en la crónica social y sabe qué es lo mejor que puede hacer: ser discreto y mantener las distancias. Eso no pasa por desaparecer en plena actualidad, todo lo contrario, eso llamaría todavía más la atención. Ahora lo importante es llegar a un pacto con su exmujer y no armar ningún revuelo en este momento.

Carmen Borrego también hará un esfuerzo, para ella lo único importante es la felicidad de José María. Por eso no arremetió contra Paola Olmedo cuando descubrió que se estaba burlando de su familia. Las Campos han respetado a la nuera de la colaboradora, entienden que tiene derecho a equivocarse.