Francisco Almoguera, ex de Carmen Borrego, confirma lo de su nuera

A grandes rasgos, todos conocemos la vida sentimental de Carmen Borrego. La periodista e hija de María Teresa Campos estuvo casada con su primer marido, Francisco Almoguera, desde 1989 hasta 1996.

Fruto del matrimonio entre la colaboradora de Sálvame y Almoguera nacieron dos hijos, José María y Carmen Rosa. Estamos hablando de los dos únicos hijos de Carmen Borrego y por los que siente devoción, como siempre reflejan sus palabras cuando habla de ellos en plató.

El caso es que, este miércoles, Sálvame le ha jugado una mala pasada a la ex de Francisco Almoguera. Y todo después de que el programa destapase unos audios en los que su nuera, Paola Olmedo, le criticaba de forma despiadada en unos extractos muy comprometidos para ella.

Francisco Almoguera, hundido tras saber el lío en el que han metido a su hijo

En dichos documentos sonoros se pueden escuchar varias conversaciones que mantiene la actual mujer de su hijo, José María Almoguera, junto a la madre de la citada y una tercera persona.

Unas palabras que han provocado el nerviosismo en Carmen Borrego durante toda la tarde hasta pasadas las 20:00. Así, el programa ha tenido bien que la colaboradora, al igual que toda España, escuchasen estas revelaciones que tanto daño iban a hacer a la familia.

Recordemos que, hace unos meses, Paola Olmedo se casaba en una finca a las afueras de Madrid con el hijo mayor de Francisco Almoguera, José María.

Paola se ha despachado a gusto contra Borrego, su hermana Terelu, su sobrina Alejandra Rubio, y en general contra todo el clan Campos.

Francisco Almoguera asume que no se corta a la hora de hablar de ella

"Soy muy rencorosa, rencorosa a morir. A mí cuando me la juega alguien… Alguien me tiene que aportar. Mi chico es más bueno… muy apegado. Le he dicho que tiene que salir con los amigos, hacer más cosas", afirma Olmedo en estos audios.

Sin duda, un gran shock para las Campos, que no esperaban recibir estos feos tan desagradables por parte de la actual mujer de José María.

"Me casé por la fiesta", sostiene, y habla sobre el trabajo de su suegra en televisión. "Ella era directora, pero me imagino que si ganas dinero así te acostumbras… Cuanta más mierda echen, más se posicionan. Cobran por ello", continuaba.

Sobre cómo se maneja el clan Campos, apunta que tienen "mucho dinero, pero no se hacen esas reuniones como las de su familia".

En estos audios tan comprometidos, también se mete con el físico y la vestimenta de la ex de Francisco Almoguera. "Mi suegra parece mayor por la forma de vestir. Tiene mogollón de papada… no ha quedado del todo bien", ha sentenciado.

Carmen Borrego le quita hierro al asunto tras escuchar los audios

Tras finalizar esta primera tanda de audios, Borrego ha dado la cara como en ella es habitual cuando tiene un conflicto familiar encima de la mesa. "No veo que esté diciendo una cosa contra mí. Para mí lo que me importa es la felicidad de mi hijo y si mi nuera no me quiere, al que tiene que querer es a mi hijo", ha dicho la colaboradora.

"No me siento ofendida, tengo clarísimo que me quieren. Sé cómo es ella, cómo habla ella y que las cosas que dicen se pueden malinterpretar porque siempre habla riéndose".

La colaboradora no malmete contra su nuera y afirma la conoce muy bien. "Con mi nuera tengo una relación estupenda, pero con su madre apenas tengo relación. Sé que hasta que se han casado, la madre de Paola vivía con ellos", ha dicho Carmen.

"La quiero mucho. No he dicho que hablemos a diario, y no te quede la menor duda que voy a hacer lo posible para que mi hijo sea feliz. No haré nunca nada por fastidiar la vida de mi hijo", ha finalizado ligeramente emocionada.