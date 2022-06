Fran Rivera pierde la esperanza tras confirmar que la enfermedad no tiene solución

Fran Rivera es uno de los rostros más emblemáticos de la crónica social porque sus padres hicieron historia dentro de la prensa del corazón. Por parte de padre tiene un hermano, Kiko Rivera, con el que prefiere mantener las distancias porque no termina de confiar en él. Por parte de madre tiene otro, Julián Contreras, que está dando mucho de qué hablar en los últimos tiempos.

Fran Rivera ha mantenido una relación cordial con Julián hasta que determinadas informaciones han salido a la luz pública. El torero es extremadamente discreto y no se siente cómodo protagonizando polémicas, por eso prefiere apartarse de ciertas personas. Contreras ha reconocido los problemas familiares en una de las entrevistas que ha concedido para promocionar su último libro y desde entonces todo ha cambiado.

Fran apenas tiene contacto con el escritor y muchos periodistas no han parado hasta descubrir qué hay detrás de este conflicto. Julián está muy centrado en los problemas de salud de su padre, por eso no quiere distraerse en ningún otro asunto. Supuestamente ahí ha empezado la brecha que le separa de sus hermanos maternos, Francisco y Cayetano.

Fran ha confirmado, a través de una entrevista que ha concedido el escritor, que la enfermedad del padre de Contreras no tiene solución. “Eso lamentablemente es una enfermedad degenerativa y cada día está peor. Se hace difícil y es duro, pero por lo menos lo vamos llevando”, declaró Julián en la revista Pronto.

El marido de Lourdes Montes ha perdido la esperanza y sabe que la relación con su hermano pequeño no volverá a ser la misma. Ha dado una serie de pasos que no tienen vuelta atrás, como hablar de los problemas familiares en los medios de comunicación.

“Tenemos que entender que somos adultos y que no tenemos relación. En mi caso no es una cosa que esté sujeto a polémica, no hay dardos”, comentó Julián Conteras. De esta forma dejó claro que no sabe nada de los hermanos Rivera.

Fran Rivera conoce el problema de salud

Fran es muy discreto, suele hablar con todos los periodistas porque es bastante educado, pero nunca filtra nada relacionado con su familia. Sin embargo, todo el mundo sabe que era conocedor de los problemas de salud que tiene el padre de Julián Contreras. Este último ha dado una entrevista para recalcar que siempre estará al lado de su progenitor, aunque esto le separe de ciertas personas.

“Fui un poco padre de mi madre y ahora me he convertido en padre de mi padre. En el caso de mi padre se debe a unas circunstancias médicas muy complejas. Pero además con él tengo una relación que no tengo con ninguna otra persona”, ha explicado el escritor.

Rivera respeta las voluntades de los suyos y sabe que es complicado que vuelva a tener contacto con Concretas. Ha perdido la esperanza, pero lo único que quiere es que esta situación no afecte a su hija. Los medios quieren saber cómo se lleva Tana con su tío, aunque la respuesta es evidente: no saben nada el uno del otro.

Fran Rivera ya ha tomado una decisión

Fran solamente confía en Cayetano, con sus otros dos hermanos no tiene contacto y la ruptura es irreparable. El portal JALEOS confirma la separación familiar, drama que ha empeorado desde que el padre de Julián está enfermo. “Nuestra vida es una, hemos hecho un matrimonio de padre e hijo y estamos viviendo una vida compartida”, explicó Contreras.

Francisco respeta todas las relaciones, pero ha tomado una decisión: no quiere saber nada de ciertas personas de su familia. Para él lo único importante es que su hija Tana esté cómoda y para eso tiene que tener una situación mediática relajada. La joven ha ganado mucho peso dentro de la crónica social y es digna sucesora de la fama de su abuela Carmen Ordóñez.