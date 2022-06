Fran Rivera lo pierde casi todo tras su cita secreta con otra mujer

Fran Rivera se ha llevado un gran disgusto después de descubrir que Espejo Público ha decidido prescindir de él como colaborador.

"Este pasado martes estaba convocado y se le canceló la asistencia. Según mis informaciones, la entrevista este viernes en el programa Déjate Querer ha sido el motivo", informan al respecto.

Parece que Antena 3 no perdona que uno de sus colaboradores haya decidido participar en un programa de la competencia, y eso le ha terminado pasando factura al torero.

| GTRES

El hijo mayor de Paquirri aceptaba intervenir en el programa de Toñi Moreno, donde abordará sus orígenes, su infancia y los principales hitos de su carrera.

Además, recibirá el emotivo mensaje de dos personas que desean darle una sorpresa relacionada con su madre, Carmen Ordóñez.

Hace poco, Rivera recibía también otro duro golpe de parte de su hermano Kiko. El Dj dejaba muy claro que la relación entre ambos era nula y que no quería volver a saber nada más de él.

"Mi relación con él era nula. ¡Rompe lo que ya está roto! Mi hermano me importa un carajo. ¡No quiero saber nada de él!", sentenciaba el hijo de Isabel Pantoja.

"Siempre ha arremetido contra mi madre y lo he sufrido todos esos años, antes de que me diera cuenta de todo, porque yo no sabía cómo era mi madre. A él le ha dado igual que yo fuese su hermano, a mis sobrinos pequeños, ni los conozco", le reprochaba.

Por su parte, Fran también está muy dolido por las palabras que Kiko soltaba contra su madre.

"Que tu madre tampoco ha sido ejemplo de nada, lo sabe todo el mundo", sentenciaba el marido de Irene Rosales. Unas palabras que hacían saltar a su hermano mayor.

Fran Rivera, en plena guerra contra su hermano Kiko

"Mi madre tenía una enfermedad, porque la adicción a la cocaína y a los somníferos es una enfermedad que mata a las personas y destroza familias. ¿Y de verdad Kiko va a señalar a mi madre?", apuntaba incrédulo.

"Necesito cerrar esa herida y que cada uno viva como pueda. Esta historia para mí ya se ha acabado", advertía dolido. "Me genera mucho dolor y me distrae mucho de las cosas importantes".

"Todos tenemos un límite de perdones y oportunidades… El mío ya ha llegado", dejaba muy claro. "Quiero zanjar el tema, me genera muchas cosas malas que no quiero en mi vida. Tengo mucha pena y rencor, quiero aparcar este tema que no tiene solución".

| Europa Press

Este conflicto llega después de que todo indicase que por fin habían conseguido solventar sus diferencias.

De hecho, en medio de la guerra con su madre, Kiko se dejaba ver de lo más feliz y unido a sus hermanos, Fran y Cayetano.

Sin embargo, parece que la tensión derivada a raíz de la herencia de su padre ha terminado haciendo mella.

| GTRES

El hijo mayor de Paquirri parece haberse dado por vencido y ya no espera poder recuperar las cosas que por derecho le pertenecen.

"Hay mucha gente que da vergüenza moral y que debería meterse en un agujero y no salir en su vida", le lanzaba una indirecta a la que fuese mujer de su padre, Isabel Pantoja.

"Se mezclan muchas cosas, la lucha de mi madre que se fue con una pena muy grande con la sensación de no haber podido recuperar las cosas que quería para nosotros", aseguraba.

"Es que tampoco es una batalla por mi parte, ni siento que hayamos emprendido alguna. Ahora, que cada uno tenga su conciencia todo lo tranquila que pueda tenerla. Solo he contado las cosas como son porque aquí hay una sola verdad y es la que es", se reiteraba el torero.

