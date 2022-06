Francisco Rivera no perdona la traición y se va de casa para dejar de sufrir

Francisco Rivera es hijo de Carmen Ordóñez, la mujer más importante de la prensa rosa, así que está acostumbrado a lidiar con ciertas situaciones. Ha aguantado muchos desplantes de su hermano Kiko, pero no quiere seguir disimulando y ha confesado que la relación está rota. El DJ ha hablado mal de Carmina en Sábado Deluxe y este atrevimiento no puede quedar impune.

Fran Rivera ha pensado que lo mejor es irse de casa y pasar unos días en El Rocío, pues quiere evitar dar más explicaciones. No quiere seguir sufriendo y sabe que lo más acertado es desaparecer hasta que la polémica sea parte del pasado. Un grupo de reporteros se ha acercado a preguntarle sobre el tema, pero él prefiere mantenerse al margen.

| GTRES

Fran concedió una entrevista en ¡Hola!, su publicación de cabecera, para confirmar que se sentía traicionado por el hijo de Isabel Pantoja. No es la primera vez que se habla de una mala relación entre ellos, pero ahora el asunto es más grave: el vínculo está roto. Kiko ha asegurado que Carmen Ordóñez “no es ejemplo de nada”, palabras han ofendido al torero.

Fran considera que su hermano ha perdido el norte y no quiere saber nada más de él, por eso no se ha preocupado por lo que está sucediendo. El marido de Irene Rosales ha desvelado en sus redes sociales que padece coronavirus, noticia que ha pasado inadvertida. Kiko no tiene buena prensa y hay muchos periodistas que tienen miedo de darle voz porque sabe que es un rostro bastante conflictivo.

Rivera, según informa el portal Show España, no se ha puesto en contacto con el primo de Anabel Pantoja para ver cómo se encuentra. Se siente traicionado y no quiere perdonarle porque sabe que antes o después volverá a atacar. El DJ necesita tener un enemigo para generar contenido en televisión y el torero no quiere darle protagonismo.

Francisco Rivera ya ha hecho las maletas

Fran trabaja de colaborador en algunos programas de televisión, es una persona muy educada y se ha ganado el corazón del público. Gran parte de su vida ha estado luchando contra Isabel Pantoja, quien supuestamente se ha quedado con cosas que no son suyas. El marido de Lourdes Montes ha intentado recuperar lo que le pertenece, pero esta misión parece imposible.

| Instagram

Francisco Rivera disfruta de una situación mediática privilegiada y cualquier periodista estaría encantado de entrevistarle. Con Kiko sucede totalmente lo contrario, de hecho sus últimas entrevistas apenas han tenido repercusión porque los espectadores ya no le quieren. Ha traspasado ciertos límites que no tienen retorno y no admite ninguno de sus errores.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Corazón

El torero quiere dejar de sufrir, ha asumido que el conflicto no tiene solución y prefiere no profundizar más en el asunto. Por eso se ha marchado a Huelva para disfrutar de la romería al lado de sus seres queridos, aquellos que nunca le han fallado. Es posible que Lourdes vaya con él, todavía no ha confirmado su asistencia al evento.

Fran Rivera recibe malas noticias

Fran lleva mucho tiempo moviéndose en la crónica social y tiene contacto con muchos periodistas. Pablo González, paparazzi y colaborador puntual de Socialité, confirmó que Kiko había traicionado a su hermano en más de una ocasión. Supuestamente facilitaba información sobre él a cambio de dinero, aunque es cierto que no aportó ninguna prueba.

Rivera seguirá luchando por lo que es justo, aunque hay algunas causas que le han hecho perder la esperanza. Ha asumido que Isabel Pantoja nunca le devolverá sus pertenencias, así que ha dejado de insistir. En su momento trasladó el conflicto a los tribunales, pero es una batalla muy larga y los resultados tardan mucho en llegar.