Fran Rivera y Lourdes Montes dejan de disimular y afrontan la crisis más delicada

Fran Rivera lleva mucho tiempo colaborando con la prensa del corazón, así que era consciente del revuelo que generaría su última decisión. La plaza de toros de Vejer de la Frontera, una de las más importantes de Cádiz, le ha organizado un homenaje a Paquirri. Cayetano ha asistido al evento, pero su hermano se ha ausentado y muchos medios están hablando de crisis.

Fran Rivera ha encontrado una estabilidad envidiable gracias a Lourdes Montes, por eso no quiere saber nada de ciertos conflictos. El matrimonio está en el punto de mira porque en Sálvame han asegurado que Lourdes no se lleva bien con Eva González. Supuestamente esta falta de relación ha terminado dañando el vínculo de los toreros, aunque nunca fue tan idílico como parecía.

Fran, según cuenta la periodista María Patiño, ha tenido varios gestos con Cayetano que han creado una grieta familiar muy importante. El marido de Lourdes Montes no ha estado en el último homenaje a Paquirri y quizá sea porque no quiera coincidir con su hermano. La crisis es un secreto a voces, aunque ninguno de los dos hablará del tema públicamente porque son muy discretos.

Fran Rivera afrontará el problema en solitario y afortunadamente cuenta con la ayuda de Lourdes Montes, quien nunca se ha separado de él. Forman un binomio inseparable, de hecho, se han convertido en la envidia de la crónica social. Se casaron en 2013 y, desde entonces, no hay nadie que pueda demostrar que hayan atravesado algún momento delicado.

Rivera está en el punto de mira porque el hijo de Isabel Pantoja le ha acusado de atrevimientos serios y la guerra ha llegado lejos. El DJ acusa al diestro de tener un comportamiento incompatible con la estabilidad familiar, por eso, se ha apartado de él. Francisco no aguanta más traiciones y asegura que no volverá a perdonar al sevillano, pues ha traspasado todos los límites.

Fran Rivera intenta protegerse del revuelo

Fran es consciente de que su ausencia en el evento de Vejer de la Frontera marcará un antes y un después. Muchos medios creen que es la prueba definitiva para poder hablar de crisis, a pesar de que el torero sigue teniendo contacto con Cayetano. El vínculo no está completamente roto, pero podría estar muy tocado y ningún periodista sabe los motivos exactos.

Lourdes Montes ha salido salpicada de este revuelo, pues en Sálvame le han señalado para hablar de los conflictos de la familia Rivera. Supuestamente apenas tiene contacto con su cuñada Eva, algo que habría afectado a los hijos de Carmen Ordóñez. El rumor no está demostrado porque el clan es extremadamente discreto y siempre trata los conflictos en privado.

El torero siempre se ha caracterizado por ser un hombre valiente y nunca da explicaciones sobre asuntos que forman parte de su privacidad. Ha considerado que lo más lógico era no estar presente en el homenaje de Paquirri y tiene motivos para justificar esta postura. Sin embargo, no hablará del tema con ningún medio porque no quiere incomodar a su familia.

El torero ha hablado con Lourdes Montes

Fran está cansado de escuchar rumores que no se ajustan con la realidad y nunca se pronuncia porque sabe que es mucho peor. Siempre cuenta con la ayuda de Lourdes, quien desde el primer momento comprendió que estaba casada con una estrella de torero. La prensa se hace eco de todo lo que sucede en el matrimonio y eso genera ciertos conflictos.

Rivera también podría tener ciertas diferencias con Eva González, al menos, eso es lo que sospechan algunos informadores. Lo único cierto es que no existen pruebas y nadie puede demostrar que la presentadora tenga algo que ver en lo que está sucediendo. Lo cierto es que Francisco y Cayetano cada vez están más distanciados, pero eso no es responsabilidad de nadie.