Fran Rivera llama a su ex Eugenia para proteger a su hija Cayetana de la ruptura

Fran Rivera lleva unas semanas a la greña con su hermano, Kiko Rivera Y es que, en las últimas semanas, los dos hermanos se han encargado de criticarse mutuamente.

Ahora, lejos de calmarse esta situación tensa, de nuevo, el hijo de Isabel Pantoja no ha dudado en cargar públicamente contra su hermano.

Las duras declaraciones que ha dedicado el DJ a Fran Rivera han sido publicadas en exclusiva en la revista Lecturas. "Hay más cosas que nos separan de las que nos unen, los vínculos no se pueden forzar. Esto va de límites y yo he llegado al mío", comenzaba relatando Kiko.

Unas palabras en que se ha dejado bien claro que Kiko Rivera ha roto para siempre su relación con su hermano. Asimismo, lo ha tachado de "prepotente" y "egocéntrico", afirmando que únicamente se preocupa por su persona y por nadie más.

"Mi relación con él era nula. ¡Rompe lo que ya está roto! Mi hermano me importa un carajo. ¡No quiero saber nada de él!", decía contundente.

Tras el cruce de reproches, Fran Rivera ha pedido expresamente a un familiar muy cercano que no se entrometa en esta guerra familiar, ya que puede salir indirectamente muy perjudicado.

Fran Rivera lanza un serio aviso a su hija Cayetana

El familiar que tiene prohibido hablar públicamente sobre esto es la propia hija de Fran Rivera, Cayetana Rivera. Si bien es cierto que la joven jamás se ha metido en polémicas familiares, el torero quiere asegurarse de que siga así.

En el día de ayer, 16 de junio, Cayetana Rivera acudía a uno de los eventos más importantes del año: la presentación de la nueva Colección Crucero 2023 de Dior. El destacado acto se llevó a cabo en la ciudad de Sevilla, lugar de nacimiento de la joven.

Pronto, la hija de Fran Rivera era increpada por los periodistas que querían saber su opinión sobre la guerra mediática entre su padre y tío. No obstante, Cayetana pareció tomarse al pie de la letra la advertencia de su progenitor.

"Si me quieres preguntar algo mío, yo feliz, pero el resto es que no me entero de nada. Ese tema no, el que quieras mío, pero no entro en él. Yo no digo nada, muchas gracias", aclaraba la joven.

La hija de Eugenia Martínez de Irujo admitía que no iba a decir ni una palabra sobre este tema familiar. Y es que prefiere seguir manteniéndose al margen, ya que suele llevar una vida discreta, por lo que prefiere que esto continúe así.

¿Cómo empezó el duro cruce de palabras entre Fran Rivera y Kiko?

La batalla de reproches empezaba cuando el hijo de la tonadillera acudía a Sábado Deluxe para pedir perdón a su hermana, Chabelita.

El DJ se mostraba arrepentido de relatar algunos momentos dramáticos de la vida de su hermana para la revista Lecturas. No solo no se reconcilió con esta, sino que tampoco dudaba en atacar a otro miembro de su familia.

Asimismo, Kiko cargaba duramente contra su hermano, Fran Rivera. Le reprochaba las palabras que había dedicado a su madre, Isabel Pantoja, cuando esta se sentó en los banquillos del juzgado.

"Se merece lo que le pase", expresaba públicamente Fran Rivera. Unas palabras que no gustaron para nada a Kiko. Por este motivo, determinó pagarle con la misma moneda: ensuciar el nombre de la madre de su hermano, Carmina Ordóñez.

"Tu madre tampoco ha sido un ejemplo para nada", lanzó muy molesto en directo.

Así empezó el cruce de reproches entre hermanos. Una guerra en la que, desde luego, no quieren entrar ni Cayetano Rivera, hermano de ambos, ni Cayetana Rivera, hija y sobrina, respectivamente.

Además, Fran Rivera ha decidido no contestar, nuevamente, a su hermano Kiko, ya que "no piensa alimentar esta guerra" y considera que es lo "sensato". Sin duda alguna, por parte del torero, de momento, no va a haber más declaraciones al respecto.

No obstante, todo indica que Kiko Rivera no va a hacer lo mismo. Cabe la posibilidad de que el DJ quiera seguir haciendo exclusivas con tal de defender su nombre y, ya de paso, ganarse un dinerito extra.