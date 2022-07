Fran Medina, el novio de Paz Padilla que está ganando mucho dinero gracias a ella

Fran Medina se ha convertido en el hombre del momento, pero no tiene ninguna intención de dar explicaciones. Ha ocupado la portada de Semana y todo el mundo sabe que es el nuevo amor de Paz Padilla, la humorista más querida del país. Según ha salido publicado, es funcionario y, también, trabaja de fotógrafo, de hecho, ha colaborado con la empresa de Paz.

Fran Medina es guardia civil, lleva más un año conociendo a la presentadora y, hasta el momento, se conoce muy poco sobre él. Lo que más ha llamado la atención es que ha trabajado para su novia haciendo las fotos de su nuevo proyecto profesional. Paz Padilla ha comprado una furgoneta a la que ha llamado “Noniteta” y la usa para recorrer España vendiendo su ropa.

Fran prefiere mantenerse al margen, es igual de reservado que la actriz y su intención es estar en la sombra hasta que haya pasado todo. La prensa está investigando en su vida privada, pero lo cierto es que no tiene nada que esconder. Está plenamente integrado en la familia Padilla y disfruta de un contacto estrecho con Anna Ferrer, única hija de la andaluza.

Fran ha ganado mucho dinero gracias a Paz, quien le ha contratado para hacer las fotografías de su nueva empresa de ropa. Este negocio está teniendo mucho éxito, pues es fruto de la ilusión de Anna Ferrer, quien controla hasta el último detalle. La influencer ha recibido varios premios porque desarrolla una labor encomiable dentro de la empresa, es un referente para sus compañeros.

Medina, sin ningún tipo de intención, ha ido dejando muestras de su relación sentimental en las redes sociales. En una ocasión, le mandó un mensaje a Paz Padilla para aplaudir la labor que hacía junto a su hija Anna dentro del negocio. “Muy agradecido por la confianza de esta madre e hija maravillosas”, comentó el funcionario.

Fran Medina esconde el secreto de Paz Padilla

Fran sabe perfectamente que está saliendo con uno de los rostros más populares de la crónica social y ha decidido correr el riesgo. La revista Semana ha publicado unas acaloradas imágenes que demuestran la complicidad que hay entre ellos. Ahora, todo el mundo quiere saber más, pero ninguno de los protagonistas confirmará datos comprometidos.

Paz ha sido la presentadora más carismática de Mediaset y está a punto de regresar, no le interesa que hablen de su vida privada. Siempre ha sido muy discreta porque no se siente cómoda siendo noticia, de hecho la prensa del corazón no le gusta. Es educada con los reporteros, pero mantiene la distancia e intenta pasar inadvertida en todos los eventos.

Medina también conoce a Iván Martín, el exnovio de Anna Ferrer, de hecho, han estado juntos en Cádiz. La humorista pasa largas temporadas en Andalucía cuando su agenda se lo permite y su nuevo amor comparte esta pasión por el sur. Todo hace pensar que darán mucho de qué hablar durante el verano porque se han convertido en la pareja del momento.

Fran Medina respeta la voluntad de Paz

Fran ha encontrado a su media naranja y ha tenido mucha suerte porque ambos comparten la misma postura. No quieren hacer negocio con la relación, pues pretenden estar lejos de agentes externos que puedan condicionar el romance. La historia es seria, de hecho, el fotógrafo conoce a los mejores amigos de la comunicadora.

Paz Padilla se quedó viuda, pero nunca hizo un drama del fallecimiento de su segundo marido. Su espíritu de superación ha servido de ejemplo para muchas mujeres que han pasado por lo mismo. Siempre aseguró que volvería a enamorarse, pues cree que ha llegado al mundo para entregar su corazón a los que se lo merecen.