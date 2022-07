Fran Antón, el atractivo actor que tiene miedo después de conquistar a Kiko Hernández

Fran Antón es un artista discreto que nunca se ha visto envuelto en ningún escándalo, pero su vida ha dado un giro de 180 grados. Conoció a Kiko Hernández en la obra de teatro Distinto y desde entonces todo cambió, de hecho ahora tiene un gran problema. El portal Informalia asegura que un testigo le señala como responsable de los males del colaborador.

Kiko Hernández estaba encantado con su trayectoria artística y presumía de haber llenado nueve salas de teatro importantes. Sin embargo, se ha visto obligado a dejar la obra “por su salud mental” y aseguró que había alguien que le estaba perturbando. El medio anterior señala a Fran, un atractivo actor que tiene miedo de perder su anonimato.

| Mediaset

Fran Antón concedió una entrevista en Diez Minutos y aprovechó para hablar de Kiko, pero todo fueron palabras de agradecimiento. “Me ha sorprendido su generosidad, es un tío llano, de estar por casa y nos hemos sentido muy cómodos con él”. Todo iba bien hasta que el colaborador ha dejado el trabajo y ha asegurado que alguien ha influido en esa decisión.

Kiko asegura que su función no se ha retirado del cartel porque no tuviera éxito, supuestamente una persona perturbó su salud mental. “No digáis que ha sido la baja afluencia del público, si decís la verdad decidla o la digo yo”. En Informalia han hablado con varias fuentes: unas aseguran que detrás de esto está Fran y otras que él no tiene nada que ver.

Antón tiene miedo porque se ha visto envuelto en un escándalo mediático y no tiene experiencia ni herramientas para defenderse. “Me la juego si se enteran de que he dicho algo”, recuerda la fuente antes de señalar abiertamente al atractivo actor. “Creo que la persona a la que podría referirse Kiko Hernández es Fran Antón”.

Fran Antón ayudó a Kiko Hernández mientras pudo

Fran es un profesional de primera, así que no tuvo ningún reparo en ayudar a Kiko a desenvolverse bien encima del escenario. En una escena tenían que besarse, así que crearon una relación muy especial que parecía que no iba a tener final. Consiguió conquistar la amistas del colaborador, quien siempre se muestra reticente a la hora de exponer sus sentimientos.

| Telecinco

“Es el actor al que besa Kiko en la obra y con el que se llevaba bien, tenían muy buena relación, pero algo ha pasado que no me atrevo a contar”. El informador que hablado tiene muchos reparos porque cree que su estabilidad profesional corre peligro. No quiere hablar más de la cuenta porque tiene miedo de que se le cierren ciertas puertas de forma automática.

Antón tiene motivos para estar preocupados, aunque no todos sus compañeros le hacen responsable del drama de Hernández. También hay otros que aseguran que el colaborador tiene problemas externos, por eso ha dejado la obra Distinto de un momento a otro. “Mejor buscad en otra parte”, comenta un testigo que asegura conocer bien la historia.

Fran Antón sigue teniendo contacto con Kiko

“Fran, aparte de que es un gran profesional es buena gente y amigo personal de Kiko. Tendría que haber pasado algo que cambiara esa relación”, explican en Informalia. Nadie sabe lo que ha sucedido ni quién dice la verdad, solo hay algo claro: Atón está en el punto de mira.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Telecinco

El artista ha participado en grandes proyectos, pero siempre ha estado en un segundo plano y no se conoce nada de su vida privada. Es muy reservado y posiblemente ahora tenga que dar explicaciones porque todo el mundo está hablado de él. Hernández por el momento no se ha pronunciado en sus redes sociales sobre este tema tan controvertido.