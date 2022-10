Fran Antón, el amigo especial de Kiko Hernández que ha protagonizado un vídeo sin ropa

Fran Antón es un actor de 41 años oriundo de Melilla que lleva años trabajando en el mundo del cine y el teatro. Pero su popularidad se ha acrecentado tras publicarse que es amigo de un rostro muy conocido de Mediaset. Nos estamos refiriendo al colaborador de SálvameKiko Hernández.

Esta relación que mantienen está ocupando portadas de medios y ha hecho que el melillense ahora vea salir a la luz trabajos y papeles concretos de su carrera. Y entre estos el instante desnudo que protagonizó en la obra teatral en la que conoció al televisivo rostro, Distinto.

Fran Antón y sus imágenes más 'hot'

Fran ha visto que esta semana ha aparecido en portada de la revista Lecturas junto a Kiko. El motivo es que en dicho reportaje se hace hincapié en el contacto tan estrecho que tienen. Tanto es así que se viene a exponer que él ha sido el que ha asesorado al madrileño para que dé el cambio de imagen tan radical que se ha hecho.

Además, se han dado datos de la carrera de Fran Antón e incluso se ha desvelado el momento más 'caliente' que él protagonizó junto a Hernández en la representación que compartieron. Y es que en Distinto no solo se besaban sino que además él se desnudaba parcialmente ante el público. Desnudo que se ha podido ver claramente en la publicación que compartió en sus redes a modo de tráiler de dicha representación.

En dichas imágenes lo que queda muy claro que es un hombre al que le gusta cuidar su cuerpo al máximo y estar en forma. Algo de lo que ahora está aprendiendo el integrante de Sálvame, que ha comenzado a acudir al gimnasio periódicamente para tener una silueta más tonificada.

Fran Antón, en boca de su compañero de trabajo

Fran Antón no solo está de actualidad por dicha noticia sino también porque Kiko, a raíz de la misma, ha querido hablar de él sin tapujos. Lo ha hecho en el programa donde trabaja para dejar muy claro que no mantienen ningún tipo de relación sentimental. Ha dicho: “Se está insinuando que somos novios y no es así”.

De la misma manera, ha dejado claro que con Fran está quedando ahora porque están de ensayos con una nueva obra teatral. Pero que de noviazgo nada de nada. De ahí que ha sido muy tajante: “Si fuera mi pareja diría que sí”.

“Te digo más. Ojalá fuera verdad esta noticia, pero no con él. Ojalá pudiera venir y decir que estoy enamorado”.

A esto ha añadido: “En 13 años que llevo trabajando en este programa he tenido dos parejas. Cuando es, es y cuando no es, no es”.

Esta confesión ha provocado el malestar de Jorge Javier: “Perdona, pero yo no sabía que habías tenido dos parejas”. A lo que el amigo de Antón le ha respondido: “¿Me lo has preguntado fuera de cámaras?”. Unas palabras ante las que el presentador ha contestado: “¿Tienes los santos huevos de decirme que no te he preguntado si tienes pareja? Te lo he preguntado 800 000 veces”.

“A lo sumo, a lo que he podido llegar a saber es a que lo pasaste muy bien en una habitación de Beverly Hills. Entonces, ¿has tenido pareja continuada?”. Pero Hernández se ha negado a dar más pistas, ha dicho: “Ya está”.

