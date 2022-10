La fotografía de Rocío Flores que deja claro que nos ha mentido desde hace días

No están siendo buenos días para Rocío Flores. La influencer es el centro de todas las miradas después de que se confirmase el motivo por el que no volverá a la televisión. Al menos, en El programa de Ana Rosa donde, por ser colaboradora, pedía una gran cantidad de dinero.

Ahora, según fuentes cercanas a la hija de Antonio David, está centrada en sus redes sociales, donde cuenta con una gran cantidad de seguidores. Sin embargo, por mucho que lo intente, su familia llama mucho más la atención que la ropa o los restaurantes que promociona.

Y ha sido esta la que le ha convertido de nuevo en el centro de todas las miradas. Una fotografía publicada hace muy poco ha puesto de nuevo la vida de Rocío Flores patas arriba. ¿Qué contiene esa imagen y qué ha pasado con la joven?

Flores vuelve a liarla

El tiempo todo lo cura, pero, en el caso de Rocío Flores, este refrán no se cumple. La joven aseguró que, nada más cumplir la mayoría de edad, iba a centrarse en sus estudios de dietética y nutrición. Sin embargo, el concurso de su padre en Gran Hermano Vip le cambió los planes y, desde entonces, no ha dejado la televisión.

Ha colaborado en programas e, incluso, ha participado en un concurso, lo que le convirtió en uno de los personajes más famosos del momento. Sin embargo, la soberbia así como el caché que pedía Rocío por sentarse en un plató ha terminado por sepultarla.

Por lo que parece, Rocío Flores no volverá a ser tertuliana de El programa de Ana Rosa. Y todo porque su representante no llegó a un acuerdo de dinero con la productora. No obstante, parece que esto ha sido como un favor para la joven.

Ahora, Rocío tiene tiempo para dedicarse al cien por cien a sus redes sociales. Allí, promociona marcas de ropa y restaurantes donde le invitan por colgar una fotografía del local. Sin embargo, la joven no imaginaba que una fotografía le iba a traer más problemas que colaborar en televisión.

Ha sido ella la que ha colgado esta imagen que ya se ha convertido en trending topic. ¿El motivo? Los que aparecen en ella.

La fotografía que hace protagonista a Rocío

Se lleva mucho tiempo hablando sobre la mala relación que la hija de Antonio David mantiene con Olga Moreno. Desde que la empresaria se separase del ex guardia civil, su relación no ha vuelto a ser la misma.

A Rocío no le gustó nada que Olga anunciara que está manteniendo una relación sentimental con el representante de ambas. “¿Y si sale mal esta relación, yo cómo voy a salir de esa?”, comentaba Rocío pensando en su futuro laboral.

Ahora, se ha confirmado a través de una imagen colgada por la propia Rocío que ella y Olga Moreno prefieren no coincidir. El pasado 13 de octubre fue el cumpleaños de la joven y recibió una gran sorpresa de sus seres queridos.

Así lo mostró ella colgando unas imágenes de la celebración de sus 26 años. Una fiesta de cumpleaños que no esperaba y a la que acudió las personas más importantes de su vida. Entre ellas, sus amigos, sus hermanos, Antonio David y Marta Riesco, la actual pareja de su padre.

A la fiesta acudieron todos menos Olga Moreno. Una decisión que deja más claro que nunca cómo se encuentra actualmente su relación. Que consigan limar asperezas solo es cuestión de tiempo y curación.

