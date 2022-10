La foto que Rocío Carrasco ya no esconde: desesperada y llorando sin control

Últimamente, Rocío Carrasco está siendo testigo de la mala época que está viviendo el clan Ortega. No solo los miembros de esta familia tienen que lidiar con todo lo que dice la misma Rocío Carrasco de ellos en su docuserie, En el nombre de Rocío, sino también con otro tipo de conflictos familiares.

Entre ellos, el inminente divorcio entre Ortega Cano y Ana María Aldón que tanto está dando de que hablar. Como es de esperar, esta situación les está ocasionando más de un dolor de cabeza, ya que no está siendo tarea fácil.

Todas estas razones le están pasando factura, sobre todo, a un familiar de la misma Rocío Carrasco, que acaba de ser pillado in fraganti llorando en plena calle.

La hermana de Rocío Carrasco, derrumbada en plena sesión fotográfica

Hace unas semanas, la hermana de Rocío Carrasco, Gloria Camila, fue una de las expulsadas de Pesadilla en El Paraíso. Tras salir del concurso de Telecinco, la joven tuvo que enfrentarse a la complicada realidad que le estaba esperando fuera de la granja.

Una triste realidad marcada por la emisión de la docuserie de la hija de 'La más grande' y por la crisis matrimonial entre su padre y la diseñadora que, finalmente, ha acabado en divorcio. Todo esto, acabó por sobrepasar a la hermana de Rocío Carrasco, que acabó tomando una drástica decisión por el bien de su salud mental.

"Llevo tiempo reflexionando sobre distintos aspectos que me rodean, intentando sobrellevar las situaciones que se me han ido apareciendo e intentando aparentar una imagen que no representaba mi estado real", explicaba. "Y todo eso se ha ido acumulando en un vaso que se ha terminado desbordando".

"Necesito un respiro, dejando mi salud mental y emocional en manos de profesionales, y así continuando mi tratamiento psicológico y esta vez bajo medicación, y alejada por un tiempo del foco mediático", zanjaba.

Tras emitir este comunicado en sus redes sociales, la hija de 'La Jurado' decidía no aparecer más en el foco mediático. A pesar de ello, la prima de Rocío Flores no se libraba de estar en boca de todos los medios. Sobre todo, ahora, que justamente se han filtrado públicamente unas imágenes la hermana de Rocío Carrasco en las que aparece con un comportamiento bastante crítico.

Lejos de aparentar tranquilidad y calma como siempre lo ha hecho, en esta ocasión, se podía ver en las fotografías en cuestión a la influencer en un estado que ha hecho saltar todas las alarmas. Llorando desconsoladamente y tapándose el rostro, así aparecía Gloria Camila en dichas instantáneas que han llegado al programa Fiesta.

Lo cierto es que, pese a que está viviendo un momento muy difícil, la joven no quiso dejar a un lado sus compromisos profesionales. De hecho, las mencionadas fotografías provienen de una sesión fotográfica que la prima de Rocío Flores hizo para un trabajo publicitario.

Según explican los colaboradores del programa de los fines de semana, "sabemos que lo está pasando mal". "Llega un momento en el que se habla de la situación por la que está pasando y quizás esto es un solo una lectura que podemos hacer", revelaba Saúl Ortiz.

La denuncia de Gloria Camila a Rocío Carrasco

Desde luego, estas imágenes demuestran, aún más, que la hermana de Rocío Carrasco no está pasando por su mejor momento. No obstante, parece ser que, poco a poco, la influencer está empezando a poner remedio a su situación personal, ya que acaba de tomar una importante decisión respecto al documental de su hermana.

Hace unos días, salía a la luz la noticia de que la hija del exdiestro había interpuesto una querella criminal contra Rocío Carrasco por falsificar un documento de Rocío Jurado en el documental. Un delito del que ha sido acusada la mujer de Fidel Albiac y del que estaría penado no solo con una multa, sino también hasta con la cárcel.

