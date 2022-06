La foto sin nada de ropa que pone en serios apuros a la Reina Letizia

La Reina Letizia y su marido, el Rey Felipe, están esta semana estresados de tanta actividad pública. España está en una de las semanas más importantes de los últimos tiempos al ser la sede de la cumbre de la OTAN.

Estos días, Madrid es un hervidero de personalidades políticas internacionales y una ciudad blindada al servicio de este estratégico encuentro. Por ello, los Reyes de España, como máxima autoridad del país, están participando en muchos actos oficiales y eventos públicos, luciendo su mejor cara frente al mundo.

La Reina Letizia en particular, deslumbra al mundo con sus vestidos, maneras y soltura con la que se mueve en estos ambientes. Una oportunidad de oro para recuperar presencia pública positiva y para reforzar lazos con otros países del mundo.

Pese a tener los ojos puestos en las altas esferas políticas, a la Reina Letizia no se le escapa nada. Así pues, ya le ha llegado una información familiar que no le ha gustado nada.

La Reina Letizia, escandalizada por la propuesta sin ropa

La Reina Letizia sigue de cerca la trayectoria de su sobrina, Carla Vigo. La joven vive en casa de su novio, Álvaro Uceda y parece que los primeros roces a causa de la convivencia con su familia política no han tardado en llegar.

Entre los planes de la sobrina de la Reina Letizia, está emanciparse y tener su propia casa para vivir allí con Álvaro. Sin embargo, ni uno ni otra se pueden permitir todavía pagar un alquiler, por lo que Carla está explorando algunas posibilidades laborales.

Hay una que le hace especial ilusión, pero que va a desencadenar una fuerte polémica. Carla quiere dedicarse a la interpretación y Rafael Amargo le brindó su primera oportunidad de oro. Debutó de la mano de uno de los grandes de este país con Yerma y ya ha participado también en un cortometraje junto a Josele Román.

Ahora Carla tiene sobre la mesa un proyecto para el que seguro que hablará con su tía, la Reina Letizia. Y es que Amargo la quiere para ser una de las integrantes de The Beautiful Dream of Life.

Se trata de un musical de Domingo Zapata en el que las actrices deben actuar desnudas.

Su estreno está previsto para agosto y Carla se está pensando si participar o no. Formaría parte de un elenco de 16 actrices y está claro que su presencia allí sería un bombazo.

"No sé si Carla estará o no, -ha apuntado Amargo - porque tiene que salir todas las chicas desnudas y todas no quieren, no pueden, no se atreven... Es una cosa fuerte".

La sobrina de la Reina Letizia, según el bailaor, "es muy liberal y muy linda y seguro que querría hacerlo si hay un buen guion y está justificado el desnudo".

La Reina Letizia aconseja a su sobrina ante las decisiones complicadas

A pesar de la lógica distancia pública entre la Reina Letizia y parte de su familia, en el ámbito privado las cosas cambian.

Carla asegura que mantiene el contacto con su tía y también con su prima Leonor. Así pues, asegura que tiene trato con toda la familia real y que "se le hace raro verlos en las noticias".

La Reina Letizia no pudo ir a ver a su sobrina en su debut teatral, algo que a Rafa Amargo no le sentó demasiado bien. Sin embargo, estaba plenamente informada de que Carla tiene tablas y que se está tomando su carrera en serio. Ahora, algo tendrá también que decir respecto a este nuevo proyecto, más comprometido que el anterior.

La Reina Letizia es enemiga de los escándalos y las polémicas por lo que no vería con buenos ojos que su sobrina fueran noticia, precisamente, por actuar sin ropa.