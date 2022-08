Sale la foto más esperada: Piqué y Clara Chía, cogidos de la mano y a cara descubierta

Sí, ya es oficial. Ya va más allá de una foto mal enfocada, de una intuición o de un rumor del polémico The Sun. Gerard Piqué y Clara Chía Martí van en serio. Lo confirma, al menos, la revista ¡Hola! , con una fotografía donde se puede ver al futbolista del Barça y a la joven de 23 años cogidos de la mano.

Los fotógrafos de la revista madrileña pillaron a la pareja llegando a la boda de unos amigos. Lo hacían sonrientes, cogidos de la mano y muy arreglados. Según su publicación, se trata de la presentación oficial de la pareja en sociedad. Dile sociedad, dígale jet set barcelonesa.

La presentación oficial, en una boda en la Costa Brava

Y al parecer, el central ya ha pasado página. Bien, las fotografías así lo demuestran. Lo que está claro es que el jugador del FCBarcelona ya no quiere esconder qué siente por la joven Clara Chía y lo ha demostrado llevándola a una boda. Lejos de formalismos, Clara Chía, de 23 años, se presentó en la boda con el pelo sin recoger y sin maquillaje. Además, llevaba un sencillo vestido multicolor.

| Europa Press

Ambos acudieron a la boda de uno de los grandes amigos del futbolista, Albert Pedret. La boda, a la que Piqué acudió acompañado de la joven estudiante de Relaciones Públicas, se celebró en Mas Terrats, una casa rural en Pontós, en la Costa Brava, Cataluña.

Algunos de los presentes en la boda cuentan en la revista ¡Hola! que Gerard Piqué y Chia estaban muy acaramelados. Y es que en ningún momento se cortaron a la hora de besarse y mostrarse el efecto habitual de una pareja que acaba de empezar.

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Televisión

Y Shakira, mientras...

Lo cierto es que, a juzgar por las últimas imágenes publicadas por Telecinco, la cantante colombiana no pasa por su mejor momento. Se la pudo ver, ligeramente desmejorada, en un parque con sus hijos Milan y Sacha.

| Europa Press

Todo ello, en el mismo momento en el que se empieza a asegurar que Shakira estaría pensando llevar a Piqué a los tribunales por la custodia de los pequeños. Ahora, sin embargo, todo son rumores, ya que también se asegura (según el diario madrileño AS ), que el jugador valoraría fichar el próximo verano por el Inter de Miami de Estados Unidos para así estar cerca de sus hijos.

Eso sí, lo cierto es que no deja de ser un rumor. Por ahora, no está claro que Shakira se haya llevado definitivamente a los pequeños a Estados Unidos, por lo que no se sabe cuál será la directriz que Piqué tomará con su futuro más inmediato. Habrá que esperar.