La foto que hace llorar a Ana Rosa Quintana: la traición que no olvida

Ana Rosa Quintana no puede evitar ponerse triste después de recordar la gran traición que sufrió por parte de una de las personas más importantes de su vida. Y es que, en el momento que más lo necesitaba, perdió a uno de sus grandes pilares dentro de la pequeña pantalla.

A principios de noviembre de 2021, 'la reina de las mañanas' dejó sin palabras a todos los seguidores de El programa de AR tras hacer pública una triste noticia.

| GTRES

"Tengo que despedirme por una temporada, espero que no sea muy larga porque me han detectado un carcinoma en una mama. Afortunadamente, está localizado y no hay metástasis, pero requiere un tratamiento intenso que me va a mantener alejada de este plató y estos compañeros, que también son mi familia".

Durante todos los meses que ha estado alejada de Unicorn Content, Ana Rosa Quintana ha tenido la suerte de contar con un equipo que ha sabido llevar a la perfección todos los programas que pertenecen a su productora.

Y, aunque parecía que este día no iba a llegar, hace unas horas, Joaquín Prat ha anunciado la noticia que todos estaban esperando. "Durante casi un año, este programa ha estado huérfano de la propia Ana Rosa, el alma de este programa. Ustedes seguramente le han echado de menos, nosotros también".

| LND

"Bueno, pues todos los días nosotros le mandamos un beso a Ana y decimos 'aquí te esperamos' y 'ya queda menos'… Y ha llegado el día. Ahora ya les podemos decir que la vuelta de nuestra compañera y amiga va a ser una realidad el próximo lunes. El lunes que viene vuelve a esta, su casa, Ana Rosa Quintana".

Ahora, y con su regreso a la vuelta de la esquina, ha vuelto a salir a la luz una imagen que se captó durante una de las últimas intervenciones públicas de la presentadora de este matinal. Una captura que, sin duda, nos recuerda la gran traición que sufrió la comunicadora en su peor momento.

Ana Rosa Quintana no se lo esperaba

Lo que menos se esperaba Ana Rosa Quintana era que una de sus personas de confianza dentro de la televisión fuera a dejarla tirada en el peor de los momentos, y mucho menos después de acudir a la fiesta de verano de Unicorn Content.

El pasado 25 de junio, los trabajadores de esta productora se reunieron para celebrar el comienzo del verano y para reencontrarse con su jefa después de haber estado durante meses luchando contra su cáncer de mama.

En la celebración estuvieron presentes varios rostros conocidos de Telecinco como Joaquín Prat, Patricia Pardo, Ana Terradillo o Sonsoles Ónega. Estas cuatro personas fueron una parte fundamental en la recuperación de Ana Rosa Quintana.

Y es que, gracias a ellos, 'la reina de las mañanas' pudo centrarse de lleno en su tratamiento, mientras que los presentadores se encargaban de mantener a flote su negocio audiovisual.

Por eso, lo que menos se esperaba era que la exconductora de Ya es mediodía decidiera abandonar su puesto de trabajo para unirse a la familia de Atresmedia. Y mucho menos después de volver a ver la imagen que se tomaron durante aquella fiesta.

Ana Rosa Quintana sigue manteniendo en su perfil de Instagram la instantánea en la que sale junto a su gran amigo, Joaquín Prat, y Sonsoles Ónega.

| Atresmedia

Y es que, todo apunta a que, a pesar haberse ido de un día para otro, la hija de Fernando Ónega y su exjefa siguen manteniendo una buena relación.

Hace unas semanas, este veterano presentador de televisión fue el encargado de aclarar esta situación. Tal y como informó el diario El Mundo, la extrabajadora de Ana Rosa Quintana no actuó de mala fe y solo tuvo dos días para negociar su nuevo contrato con la competencia.