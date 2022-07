La foto de Christian, el novio de Nacho Palau que fue amigo de Miguel Bosé

Nacho Palau es uno de los concursantes favoritos para ganar Supervivientes. El público lo salva, semana tras semana y es de aquellos personajes con los que se produce una especie de paradoja. Cae muy bien fuera y es uno de los más 'odiados' dentro del concurso.

Nacho se ha convertido en personaje público hace relativamente poco. Durante décadas, ha sido prácticamente una sombra detrás del gran Miguel Bosé. Pese a ser su novio durante 26 años, Nunca se supo de la existencia de Nacho, casi hasta su separación del músico.

Entonces los focos sí apuntaron a él, básicamente porque tiene 4 hijos en común con Miguel y con la separación de la pareja, dos de los niños se quedaron en México con Miguel y los otros dos, en España con Nacho.

Palau, que actualmente tiene 51 años ha dado el paso definitivo hacia la popularidad con Supervivientes. Fichaje estrella de esta edición ha demostrado sensibilidad a la vez que un fuerte temperamento. Sobre todo ha brillado por su sinceridad y por el amor que siente por sus hijos y por su familia.

Que la familia de Miguel lo apoye desde fuera está ayudando a que sea uno de los personajes más queridos de la edición. Se acaba de producir un hecho que lo cambia todo y que, probablemente, ocupe horas de televisión y portadas en poco tiempo.

Nacho Palau revela el secreto mejor guardado

Nacho Palau se ha sincerado como nunca en el puente de las emociones. Se trata de una prueba en la que los participantes cuentan aspectos muy personales de su vida. Nacho ha confesado que "todavía quiere a Miguel Bosé y que daría medio corazón suyo si hiciera falta por el artista".

Sin embargo, lo que ha dejado en shock a la audiencia ha sido su confesión de que tiene novio nuevo desde hace un año. Se llama Christian "y quiero darle su sitio". Nacho, entre lágrimas explicó que es "un ángel, un tío que me ha sabido llevar, que ha aguantado mucho y al que aprovecho para decirle que estoy tremendamente agradecido por todo lo que está haciendo por mí y mi familia".

Nacho Palau se plantea "durar muchos años más con él si puede ser". No sabemos si Miguel, que no tiene ningún tipo de relación con Nacho desde la separación, era conocedor de este noviazgo. Tampoco se sabe todavía, si atenderá a las peticiones de Nacho para que los cuatro hijos que tienen en común puedan vivir juntos y no por parejas, como viven ahora.

Esta confesión ha dejado perplejos a todos, pues pocos sabían que Nacho había rehecho su vida sentimental tras la ruptura. Las palabras de Nacho han abierto la caja de Pandora, ya que Christian trabajaba para Miguel Bosé anteriormente. Fue entonces cuando Nacho y él se conocieron.

Habrá que ver ahora si esta nueva linea argumental en el relato vital del escultor afecta de algún modo a su concurso. Son muchos los que le ven ya en la final del reality y otros muchos que lo ven con claras opciones de ganar.

La polémica que pronto llegará para Nacho Palau

Nacho Palau quizá no es consciente que acaba de poner en la palestra a su novio. La foto de Christian es ahora el tema más buscado y según Kiko Matamoros, no tardará en publicarse. El último expulsado de Supervivientes, ya en plató, ha explicado que "sabía que había una revista que manejaba el dato de la relación de Nacho perfectísimamente. La podían sacar en cualquier momento si no la sacaba Nacho. Me alegro por él".

Según confirmó Kiko, Christian trabajaba para Miguel cuando conoció a Nacho Palau. Yago, el sobrino de Nacho, también afirmó que "se conocieron laboralmente, pero no en tema de pareja ni nada". Al parecer, la relación empezó más tarde, cuando Nacho y Miguel ya había cortado.